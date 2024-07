Villa Bruno si trasforma nel regno delle fiabe tra Alice, Hansel e Gretel: l’ingresso è gratis

San Giorgio a Cremano dà il via a Storie Magiche in Villa, l’iniziativa che porterà in scena, nel parco di Villa Bruno, la magia delle fiabe con Alice in Wonderland e la storia di Hansel e Gretel: due appuntamenti gratis che si terranno rispettivamente il 19 e il 26 luglio 2024 dalle ore 18:00.

Fiabe in Villa Bruno a San Giorgio: la magia a ingresso gratis

Nello specifico, il 19 luglio, Villa Bruno sarà trasformata nel regno di Alice nel Paese delle Meraviglie, tra scenografie a tema e i personaggi della celebre fiaba di Lewis Carroll. Il 26 luglio, invece, spazio al magico bosco di Hansel e Gretel, i due fratellini che si imbatteranno in una terribile strega nella casa di marzapane.

“Cari concittadini, l’estate a San Giorgio a Cremano è un continuo alternarsi di eventi e iniziative nelle nostre ville. Il 19 e 26 luglio, alle 18, nel parco di Villa Bruno vi saranno due appuntamenti unici e gratuiti con la Compagnia degli Sbuffi che si esibirà per la prima volta a San Giorgio a Cremano” – ha annunciato il sindaco Giorgio Zinno.

“Nelle scenografie che saranno allestite direttamente sul prato, gli attori della compagnia, riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura, traghetteranno i bambini e le loro famiglie nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie (19 luglio) e poi di Hansel e Gretel (26 luglio). Non saranno però semplici racconti di fiabe”.

“Prima di ogni spettacolo vi saranno laboratori di arte creativa a cui i bambini potranno prendere parte per costruire alcuni oggetti ispirati allo spettacolo successivo. Il primo laboratorio si chiama, infatti, Il Cappellaio Matto e il secondo La Casa da Mangiare. Questo perché intendiamo sempre dare un’impronta educativa agli eventi che mettiamo in campo per i nostri bambini” – ha concluso.

La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita ma è necessaria la prenotazione da poter effettuare in tre modalità: tramite email, scrivendo all’indirizzo bibliotecacomunale@e-cremano.it ed indicando nomi partecipanti e l’età dei bambini, un recapito telefonico, data dello spettacolo scelto (è possibile indicare anche la partecipazione ad entrambi gli spettacoli); chiamando al numero della biblioteca allo 081.565.4354 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17; recandosi presso la sede della biblioteca in Villa Bruno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 o il sabato dalle 9 alle 13.