Festa del Carmine in piazza a Napoli: 3 giorni di stand, concerto e incendio del Campanile

Dal 13 al 16 luglio la città di Napoli celebra la Madonna del Carmine con una grande festa che si terrà in piazza del Carmine tra street food, celebrazioni religiose, concerto e l’attesissimo incendio del Campanile. L’ingresso è gratuito.

Festa del Carmine a Napoli: concerto e incendio del Campanile

Si parte sabato 13 luglio con la prima fiera gastronomica di Campagna Amica, organizzata dal Forum Promozione del Territorio Mercato – Orefici, che porterà oltre 20 stand di delizie e specialità culinarie in piazza del Carmine, deliziando cittadini e visitatori con uno street food di qualità, a km 0.

Non mancheranno artisti di strada, performance e spettacoli musicali. Il 15 luglio, nell’ambito della rassegna Feste d’Identità e del Territorio, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, si esibiranno in concerto Valentina Stella, Mario Maglione e Lello Converso.

Momento clou della festa sarà l’incendio del Campanile di Fra Nuvolo, all’esterno della celebre Basilica, che torna anche quest’anno con uno spettacolare show di fuochi. Un evento dalle origini antichissime che si svolge rivestendo di luminarie di fuoco l’intero campanile, con i suoi 75 metri di altezza, che imitano un vero e proprio incendio, spento poi con l’arrivo del quadro della Vergine del Carmine.

Una tradizione che sta molto a cuore al popolo partenopeo che spera ogni anno che l’incendio sia di buon auspicio per l’intera città. Il 16 luglio, infine, alle 19.00 si terrà la santa messa in basilica, presieduta dall’Arcivescovo di Napoli Monsignor Domenico Battaglia, e dalle 20.30, la rappresentazione teatrale “Napoli Rivoluzionaria”.

La grande musica tornerà protagonista a Napoli anche in occasione delle prossime feste religiose: il 27 luglio Sant’Anna di Capodimonte sarà celebrata con lo show di Simone Schettino in via Bosco di Capodimonte mentre il 28 luglio, festa di Sant’Anna alle Paludi, si esibiranno Giusy Attanasio, Emiliana Cantone e Stefania Lay in via Strettola Sant’Anna. Per Santa Maria della Neve, il primo agosto, si terrà lo show di Paolo Caiazzo a Corso Ponticelli.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Madonna del Carmine;

Quando: da sabato 13 a martedì 16 luglio 2024;

Dove: piazza del Carmine, Napoli.