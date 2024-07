Festa di Sant’Anna a Ischia, l’evento più magico dell’estate: tra spettacolo in mare e fuochi

Il 26 luglio 2024 torna ad Ischia la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, uno degli eventi più attesi in Campania in occasione della festività religiosa che tornerà ad incantare cittadini e turisti con la sfilata delle barche, l’incendio del Castello e uno spettacolare show di fuochi.

Festa di Sant’Anna 2024 a Ischia: sfilata in mare e fuochi

La festa, giunta alla sua 92esima edizione, rappresenta una delle ricorrenze più importanti per gli ischitani e continua ad attrarre migliaia di turisti che si recano sull’isola proprio in questo periodo per assistere allo spettacolo nello specchio di mare compreso tra il Castello Aragonese e la Baia di Cartaromana.

Istituita nel 1932, le origini della Festa di Sant’Anna risalgono all’antica consuetudine dei pescatori di Ischia Ponte di recarsi a bordo delle proprie imbarcazioni presso una piccola cappella intitolata alla Santa. Di ritorno dal pellegrinaggio usavano, poi, consumare insieme ai propri familiari un pasto a base di coniglio all’ischitana e parmigiana di melanzane.

Anche quest’anno l’evento avrà inizio con una serie di iniziative iniziali tra musica e poesia. Si entrerà poi nel vivo della kermesse con la tradizionale sfilata delle barche allegoriche che saranno giudicate da una giuria di eccellenza.

Infine, il momento più spettacolare della serata: lo show di fuochi piromusicali e l’incendio del Castello, un vero e proprio trionfo di luci e colori a cielo aperto, nella suggestiva cornice del panorama ischitano. Non mancheranno ospiti speciali e momenti di intrattenimento.

“La novantaduesima edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna è alle porte e sarà un evento indimenticabile. La manifestazione si svolgerà tra musica e poesia, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Non perdetevi la spettacolare sfilata delle barche allegoriche, un’esperienza unica che vi lascerà senza fiato“ – si legge nella nota diffusa sui canali social dell’evento.

“A seguire l’emozionante incendio del Castello che culminerà con un incredibile spettacolo di fuochi piromusicali, dove luci e suoni si fonderanno per regalarvi emozioni indimenticabili. Tanti ospiti e divertimento vi aspettano il 26 luglio per festeggiare insieme questa meravigliosa tradizione”.