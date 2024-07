Da Fiorella Mannoia a Sal Da Vinci, concerti mozzafiato alla Reggia di Carditello: programma

Entra nel vivo il Carditello Festival 2024, la prestigiosa kermesse musicale che, fino a settembre, continuerà a dare voce ad artisti di fama internazionale con un programma ricco di concerti e spettacoli mozzafiato.

Carditello Festival: il programma dei concerti

Il celebre festival ha l’obiettivo di celebrare l’identità della Campania Felix e il coraggio del Real Sito di Carditello che, dopo aver resistito alle ingiurie del tempo e agli sfregi della criminalità organizzata, oggi rappresenta un modello di riscatto e di inclusione sociale per l’intero territorio.

La rassegna musicale, già avviata a inizio luglio, animerà il suggestivo Galappatorio di Ferdinando IV fino al 15 settembre con cinque concerti live e due opere fuori programma. Il cartellone di quest’anno, curato dal direttore artistico Antonello De Nicola, è un omaggio al Festival di Sanremo e agli artisti che lo hanno reso unico.

Dopo Alex Britti, la meravigliosa reggia borbonica situata a San Tammaro, nel Casertano, si prepara ad accogliere grandi nomi del panorama musicale italiano che allieteranno la platea con i loro più grandi successi: Ron, Fiorella Mannoia e Sal Da Vinci.

Il primo ad esibirsi, venerdì 19 luglio alle 21, sarà Ron con il concerto Come una freccia in fondo al cuore. L’artista eseguirà pezzi memorabili del suo repertorio, da Non abbiamo bisogno di parole a Vorrei incontrarti tra cent’anni, da Anima a Piazza Grande, con alcuni brani tratti anche dal nuovo album Sono un figlio.

Il 27 luglio sarà la volta di Fiorella Mannoia con il suo Fiorella Sinfonica – Live con orchestra, un nuovo tour che la vede per la prima volta affiancata da un’orchestra sinfonica. Un vero e proprio tuffo nei capolavori dell’artista, che ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 6 volte e che proprio al Real Sito festeggerà il traguardo delle 70 candeline.

Ultimo appuntamento il 12 settembre con UniverSal di Sal Da Vinci, un concerto-spettacolo coinvolgente che vedrà l’artista napoletano cantare e recitare, mescolando abilmente performance musicali e momenti teatrali per esplorare il tema dell’amore universale, accompagnato da un gruppo di danzatori.

Prima di ogni concerto sono previste visite accompagnate presso l’Appartamento Reale. Inoltre per gli spettatori saranno disponibili le degustazioni di prodotti tipici nell’accogliente Villaggio del Gusto, a partire dalle ore 19:00 (solo per chi acquista il biglietto del concerto).

Il calendario

18 luglio

Il Barbiere di Siviglia

Coro e Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno

Eric Lederhandler, direttore di orchestra

Alberto Profeta, regia

Maurizio Preziosi, maestro del coro

Fuori programma

19 luglio

Come una freccia in fondo al cuore

Ron

Ron, chitarra, pianoforte e voce

Giuseppe Tassoni, piano e tastiere

Roberto Di Virgilio, chitarre

Roberto Gallinelli, basso

Matteo Di Francesco, batteria

Stefania Tasca, cori, percussioni e chitarra

27 luglio

Fiorella Sinfonica

Live con orchestra

Fiorella Mannoia

12 settembre

UniverSal

Sal Da Vinci

Adriano Pennino, direttore d’orchestra

15 settembre

Cavalleria Rusticana

Fondazione Luciano Pavarotti

Associazione NovaNeapolis

Associazione Pomeriggio Musicale

Fuori programma