Eccellenze del Sud, le parole della patron Shara: “La Campania è un diamante, facciamola rinascere”

Le parole orgogliose di Shara, ideatrice ed organizzatrice del Premio Eccellenze del Sud: la decima edizione si terrà venerdì 19 luglio a Villa Signorini.

Shara: “Tante eccellenze al sud, vogliamo vederlo rinascere”

Parole profondamente identitarie quelle di Shara, al secolo Sarah Ancarola, ideatrice ed organizzatrice del Premio Eccellenze del Sud insieme al Maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo. L’artista, cantante e performer che ha fortemente voluto istituire un evento, giunto ormai alla decima edizione, ripercorre per questo importante anniversario il legame con la sua e nostra terra.

“Quando sono stata a Londra, ho visto che gli altri valorizzavano quel poco che avevano. Tornando a Napoli, ho capito che la Campania ed il sud in generale possono diventare un vero e proprio diamante“. Una permanenza nella terra di Albione necessaria per inseguire i propri sogni professionali ed artistici: come tantissimi meridionali, d’altra parte, fanno in giro per l’Italia ed il mondo.

La presentazione a Palazzo Madama

“Ci sono tanti talenti al sud, costretti ad andare via. Ognuno di noi vuole cambiare il proprio piccolo mondo, ma se non c’è unione ciò non è possibile. Dobbiamo cercare alleanze, perché l’unione fa la forza“. Un’unione che è diventata realtà anche con il Premio Eccellenze del Sud, che mette sullo stesso palco da dodici anni i grandi nomi dei meridionali che si sono distinti nei loro ambiti sociali, professionali, economici.

Personalità che ce l’hanno fatta per sé stessi e per le regioni nelle quali affondano le loro radici. Che combattono, quotidianamente, per valorizzare una terra troppo spesso bistrattata. Che lanciano ogni giorno semi di speranza: “Vogliamo vedere rinascere la nostra terra”, spiega Shara, interpretando il sentimento comune in occasione della conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Eccellenze del Sud, che si è tenuta a Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica.

Shara: “Quanti sacrifici, ma una missione dai contenuti profondi”

Eccellenze del Sud era uno di questi semi. L’ideatrice spiega: “Un seme può avere ottime caratteristiche, ma per germogliare ha bisogno di un buon terreno. Quel terreno, al sud, sono le persone“. Tra queste, ci sono sicuramente i premiati che saliranno venerdì 19 luglio sul palco della splendida cornice di Villa Signorini ad Ercolano, location dell’evento.

“Siamo profondamente orgogliosi di essere riusciti a raggiungere un traguardo tanto importante come quello della X edizione del Premio Eccellenze del Sud. Se solo ci guardiamo indietro ci rendiamo conto di quanti sacrifici e quante battaglie abbiamo dovuto vincere. Ma il fatto che siamo ancora qui e, soprattutto, quello di celebrare questa decima edizione ci fa comprendere che la mission dell’Associazione Terronian ha dei valori e dei contenuti profondi e delle fortissime radici“.

Premio “Eccellenze del Sud”: info, prenotazioni e contatti

L’iniziativa si fregia dello slogan “contro il sistema della camorra”. L’appuntamento è a Villa Signorini, in via Roma 43 ad Ercolano, venerdì 19 luglio alle 20.30. Per info e prenotazioni chiamare ai numeri 0812304354 oppure 0817776423.

