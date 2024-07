Eccellenze del Sud, il Premio per i grandi del Meridione: tanti ospiti e le pizze di Salvatore Di Matteo

Torna “Eccellenze del Sud“, il premio per le personalità meridionali che si sono distinte in ambiti economici, sociali e professionali: la decima edizione si terrà venerdì 19 luglio a Villa Signorini, ad Ercolano.

Eccellenze del Sud, a Villa Signorini venerdì 19 luglio

Un evento che giunge alla sua decima edizione in un costante crescendo di prestigio e valore: “Eccellenze del Sud” è il marchio che premia la qualità di personaggi, professionisti, aziende e realtà che nascono nel Meridione d’Italia e si distinguono in vari ambiti sociali ed economici.

Sarà uno dei gioielli dell’arte e dell’architettura della Campania, la monumentale Villa Signorini ad Ercolano, una tra le più belle strutture del Miglio d’Oro, ad ospitare la decima edizione del Premio. “Eccellenze del Sud” è organizzato e promosso dall’Associazione Terronian la cui mission, da oltre 12 anni, è la valorizzazione delle terre del Sud e la promozione delle eccellenze in esse presenti. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e del Comune di Ercolano.

L’evento si terrà alle ore 20.30 di venerdì 19 luglio 2024 e, come sempre, onorerà i talenti, le storie e le meraviglie del Mezzogiorno d’Italia. Presentatore della decima edizione della kermesse sarà Luca Abete, uno degli ambasciatori del popolare telegiornale satirico “Striscia la Notizia” e uno dei volti televisivi più noti in Italia.

Tanto spazio alla musica, premio speciale per Angela Luce

Sarà una serata dedicata ricca di momenti musicali: lo show di apertura sarà affidato alla voce, alla musica e al talento di Shara (al secolo, Sarah Ancarola), ideatrice del Premio Eccellenze del Sud e Presidente della Associazione Terronian, recentemente insignita del prestigioso Leone d’Oro – Gran Premio Internazionale Città di Venezia “per meriti artistici”: nel corso dell’evento, la cantautrice e performer presenterà, in anteprima assoluta, il videoclip del singolo “Stella Luntana” lanciato lo scorso 21 giugno in concomitanza con la Festa Europea della Musica.

Questo brano è stato scritto da Shara in occasione della scorsa edizione del Premio Eccellenze del Sud, un vero e proprio omaggio al ritorno della kermesse dopo 3 anni di “silenzio forzato”, legato al Covid. Ma anche un vero inno ai tanti che vivono distanti dalle proprie radici e sognano costantemente di farvi ritorno.

Ospite speciale dell’evento sarà la grande Angela Luce: alla diva del cinema, del teatro, della canzone e della storia dello spettacolo italiano sarà consegnato il Premio Eccellenze del Sud alla Carriera. All’evento prenderà parte anche il Senatore Francesco Silvestro, Presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali: proprio il Senato della Repubblica ospita la conferenza stampa ufficiale della decima e attesissima edizione del Premio Eccellenze del Sud.

Premi anche a RAI e E.Marinella, presente anche Catello Maresca

Altro attesissimo ospite della kermesse sarà il magistrato Catello Maresca, fortemente legato al territorio e alle tematiche che hanno come principio e obiettivo primario la Cultura della Legalità senza la cui affermazione non sarebbe possibile estirpare le “radici del male” da una terra ricca di talenti, cultura e potenzialità come il Meridione italiano.

Un premio speciale per la Sezione Radiofonia sarà consegnato alla RAI e, in particolare, all’emittente radiofonica RAI Radio Live Napoli, che recentemente ha festeggiato il suo primo anno di attività, proprio in questo 2024 che celebra i 100 anni dalla nascita della radio italiana e i 70 anni della televisione tricolore.

Grande spazio verrà dato allo stile italiano con le premiazioni allo stilista Gianni Molaro per la Sezione Moda e al brand “E. Marinella” per la Sezione Artigianato e Made in Italy.

A Tony Tammaro il “Premio Terronian”

Per la Sezione Economia e Mezzogiorno riceverà il premio Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, mentre per la Sezione Legalità il premio sarà conferito al Colonnello dei Carabinieri Claudio Mazzarese Fardella Mungivera.

La Sezione Letteratura e Spiritualità vedrà premiato Padre Michele Bianco e per l’Enogastronomia lo chef “stellato” Peppe Guida.

Ancora musica in finale di serata con lo speciale Premio Terronian che sarà consegnato al popolare cantautore e showman Tony Tammaro. che si renderà protagonista dello show di chiusura della cerimonia di premiazione della X edizione del Premio Eccellenze del Sud.

Tra le Eccellenze del Sud le bontà di Di Matteo

Il menu della serata sarà firmato dal Maestro Pizzaiolo Salvatore Di Matteo, fondatore – insieme a Shara – della Associazione Terronian, insignito del titolo di Ambasciatore della Cucina Italiana: nel dicembre del 2023, infatti, Di Matteo ha ricevuto a Venezia il prestigioso collare Golden Chef. Salvatore delizierà gli ospiti con le sue prelibate specialità, richiestissime al suo Pizza Madre di Piazza Municipio, nel cuore del capoluogo partenopeo.

Nel corso della serata, il palco di Villa Signorini darà spazio anche ad alcuni interventi della giornalista e anchorwoman televisiva Lorenza Licenziati, storica conduttrice del Premio, e del giornalista Michelangelo Iossa.

Premio “Eccellenze del Sud”: info, prenotazioni e contatti

L’iniziativa si fregia dello slogan “contro il sistema della camorra”. L’appuntamento è a Villa Signorini, in via Roma 43 ad Ercolano, venerdì 19 luglio alle 20.30. Per info e prenotazioni chiamare ai numeri 0812304354 oppure 0817776423.

INSTAGRAM: eccellenzedelsud

FACEBOOK: https://www.facebook.com/EccellenzeDelSud