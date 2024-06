“Stella luntana” è fuori ovunque: Shara canta il tormento di chi ha lasciato la propria terra

Si intitola “Stella luntana” l’ultimo struggente brano di Shara: da oggi 21 giugno 2024 su tutte le piattaforme, è il grido tormentato e tradotto in musica di chi ha lasciato la propria terra d’origine e desidera farvi ritorno.

“Stella luntana”: l’ultima canzone di Shara è su tutte le piattaforme

È il tempo del ritorno a Napoli, il tempo del ritorno a casa: si intitola “Stella Luntana” il nuovo singolo di Shara, cantautrice e performer di origini campane e lucane, da sempre voce dei Sud del mondo e del Mezzogiorno d’Italia. Il brano è uscito su tutte le piattaforme musicali internazionali venerdì 21 giugno 2024, giornata in cui si celebra la Festa Europea della Musica.

Cantante dalla voce ampia, calda e duttile, ma anche songwriter, designer e produttrice, Shara – il cui vero nome è Sarah Ancarola – ha recentemente ricevuto il prestigioso Leone d’Oro Gran Premio Internazionale di Venezia 2024: consegnato, come recita la motivazione, “ad un’artista eclettica e poliedrica, il cui talento ha illuminato il panorama musicale e culturale italiano e internazionale”.

L’uscita nel giorno della Festa della Musica: “Omaggio al premio Eccellenze del Sud”

“La canzone nasce come omaggio alla X edizione del Premio Eccellenze del Sud che, dopo 3 anni di ‘silenzio forzato’ legato al Covid, torna ad omaggiare le stelle del territorio meridionale”, spiega Shara, che da sempre è alla guida del Premio Eccellenze del Sud, la cui decima edizione si terrà il 19 luglio negli spazi di Villa Signorini, ad Ercolano.

Location d’eccezione per il videoclip

Reduce dal successo del concerto/spettacolo “Interludio”, tenutosi sul palco del Teatro Posillipo di Napoli, Shara racconta la sua nuova canzone: “Il brano parla di una ‘notte in cui le stelle iniziano a brillare’ e si accendono; una voce, come un vero e proprio canto, il richiamo della terra d’origine, mi riporta a sé attraverso i suoni della natura che la caratterizzano: il vento e le onde del mare. ‘Stella Luntana’ racconta il tormento di chi si trova a dover vivere lontano dalla propria terra, ne sente il richiamo e non può far a meno di sognare il ritorno alla sua ‘Stella Luntana’”.

Il video ufficiale del brano sarà presentato sui canali ufficiali YouTube e Vevo di Shara, diretto dal regista e videomaker Michele Pesce, racconta le due ‘anime’ della canzone, quella che rievoca un luogo lontano e quella che riporta sotto i cieli di Napoli. Non a caso, per il videoclip sono stati scelti due luoghi estremamente evocativi: l’incantevole Pietracavalla Ranch del versante bresciano del Lago di Garda, che nel video ‘interpreta’ un angolo di vita rurale degli Stati Uniti d’America, e l’iconica Terrazza delle Muse del celebre Grand Hotel Parker’s di Napoli, che accompagna il ritorno della protagonista nella sua città.

Com’è nata “Stella luntana”

Arrangiato dal noto musicista, producer e arrangiatore Gianluca Carbone, il brano nasce da un’esperienza autobiografica di Shara: “L’idea del brano è nata in una notte di giugno dello scorso anno quando mi ricordai di un risveglio un po’ traumatico avvenuto a Londra, la città in cui mi sono trasferita alcuni anni fa”, spiega la cantautrice.

“Mi svegliai di colpo tutta sudata; credevo di essere a Napoli nella mia stanza, ma provai un forte senso di smarrimento e di profonda nostalgia nel momento in cui realizzai di essere nella mia stanza in affitto a Kensal Green, seconda zona di Londra. Fu quello il momento in cui compresi che era giunto il tempo di tornare a casa… “chisto è ‘o tiempo ‘e turnà!”.

“Come la scena di un film”

“Sembrava quasi la scena di un film. Quel risveglio mi è rimasto dentro così vivido e impresso che lo scorso anno pensai di scrivere il brano come dedica personale al Premio Eccellenze del Sud che, finalmente, ritorna ad accendere le sue luci sulle Eccellenze della nostra terra”.

I suoni del brano richiamano ad un legame speciale con la terra d’origine: un collegamento neurale e sentimentale che supera i chilometri ed i mari. Solo chi ha vissuto l’esperienza della vita lontana può probabilmente assorbirne il significato: ma Shara riesce a trasmetterlo con il linguaggio universale della musica.

Una “scena di un film” vissuta nella vita reale che ha portato alla stesura di un brano emozionante, struggente, reso speciale dalla voce dell’artista: e non è detto che non ispiri davvero qualche produttore a mettere su pellicola queste emozioni. La colonna sonora, d’altra parte, sarebbe già pronta.

Il testo della canzone

Stella luntana

Notte s’allummano ‘e stelle

E io m’encanto cu chistu canto

Notte d’inganno e silenzio

E io te penso perché io te sento

Ah hahahahahaha

Ah hahahahahahaa

Terra luntana

purtata a stu viento

Destino ‘e turmiento

Chist è ‘o tiempo ‘e turnà

E’ ‘o tiempo ‘e turnà

Sento ‘o viento int ‘a stu core

Sento ‘o sole e chist’ ammore

Sento l’onde e chistu mare

Ca me canta sti pparole

E’ ‘o canto ‘e sta terra

ca saglie e m’astregne

E’ a voce ‘e sta gente

Che voglia ‘e turnà

Che voglia ‘e turnà

Notte s’allummano ‘e stelle

E io m’encanto cu chistu canto

Terra ca canta e m’encanta.

Suonno ca int all’anema staje.

Sento ‘o vient int ‘a stu core

Sento ‘o sole ‘e chisto ammore

Sento l’onne ‘e chistu mare

Ca me ‘nfonne sti pparole

Cantano ‘e stelle

ca sò è chiù lucente

Me ricene è ‘o tiempo

Chist è ‘o tiempo e turnà

E’ ‘o tiempo ‘e turnà.

Stella luntana

Me fajè vulà.

Me faje cantà.

Me faje sunnà.

Cantano ‘e stelle

E’ a voce ‘e sta gente

Me ricene è ‘o tiempo

E’ ‘o tiempo ‘e turnà.

Terra luntana, sì na stella luntana.