Apre il Borgo delle Favole in Campania: un luogo magico abitato dai personaggi più amati

Dal 10 al 18 agosto 2024 per la prima volta a Colliano, in provincia di Salerno, arriva Il Borgo delle Favole, la kermesse di Ma dove vivono i cartoni?, giunta alla sua quinta edizione, che popolerà il borgo medioevale della frazione di Collianello di principesse, principi e tanti altri personaggi delle favole classiche e moderne.

Il Borgo delle Favole a Colliano: tra principesse e favole

Una kermesse straordinaria che prenderà il via dalla notte di San Lorenzo fino al post Ferragosto, lanciata nell’ambito del progetto Destinazione Sele-Tanagro grazie al sodalizio tra l’amministrazione del Borgo dei Normanni e l’associazione Ma dove vivono i cartoni? di Aurora Manuele.

Dal Grillo Parlante a Aladdin passando per la principessa Aurora, Cenerentola, Pinocchio, Mirabel di Encanto: tanti saranno i personaggi che accoglieranno adulti e bambini accompagnandoli in un percorso immersivo tra le meraviglie del Borgo, fino a raggiungerne la cima.

Un’esperienza in cui gli spettatori diventeranno attori, dovranno superare sfide, ascoltare storie e aneddoti. Non mancheranno giochi, spettacoli live e tante sorprese tra le stradine del Borgo con le sue caratteristiche casette di pietra e le terrazze dal panorama mozzafiato. Previste anche degustazioni di prodotti tipici a Palazzo Borriello.

“Il Borgo delle Favole si unisce al Borgo dei Normanni. Risalente al 1200, qui le caratteristiche stradine in pietra garantiscono il fascino di un borgo sospeso nel tempo e un panorama mozzafiato che si può godere da ogni parte. Spettacolari le viste dalle due terrazze Infinito e Galino. Passeggiare a Collianello è coma fare un tuffo nel passato. In questo luogo meraviglioso avrà inizio il tour artistico poliedrico per far scoprire a tutti dove nascono i cartoni” – ha dichiarato Michelangelo Lurgi.

“Siamo giunti alla quinta edizione di questo progetto di grandi dimensioni che portiamo avanti con orgoglio perché riesce sempre a coinvolgere ed incantare i bambini e le loro famiglie nel segno della tendenza “Family Experience”. Tutto il Borgo sarà animato da personaggi delle favole che interagiranno con i visitatori; le storie, le avventure, le sfide si snoderanno lungo il Borgo e nelle casette di pietra, mentre fantastici spettacoli live si terranno nelle meravigliose terrazze“ – ha spiegato Aurora Manuele.

“Inoltre, ai piedi di Palazzo Borriello sarà allestito un palco e ogni sera, per la durata della kermesse, ci sarà uno spettacolo a tema favole. Nel Borgo, tra il 10 e il 18 agosto, si potrà usufruire dell’albergo diffuso, della cucina locale ed oltre a trascorrere giorni di riposo ci si potrà immergere nella bellezza delle favole. L’idea è di valorizzare il turismo anche attraverso la creazione di pacchetti vacanza e soluzioni per trattenere i turisti il più possibile in questi luoghi meravigliosi”.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale di Ma dove vivono i cartoni, con eccezionali promozioni per l’acquisto in prevendita.