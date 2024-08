La splendida cittadina di Maiori è pronta ad accogliere residenti e visitatori per l’edizione annuale della tanto attesa Sagra della Melanzana alla Cioccolata, un evento unico che celebra una delle più deliziose e inaspettate combinazioni culinarie della tradizione locale.

Maiori, arriva la Sagra della Melanzana alla Cioccolata: abbinamenti unici e scenari da sogno

La sagra si terrà dal 7 agosto all’8 agosto, presso la suggestiva Via Pedamentina e terminerà in Zona Campo di Maiori, offrendo uno scenario mozzafiato tra il blu del mare e il verde delle colline circostanti con la possibilità di visitare anche l’imponente Collegiata di Santa Maria a Mare, scrigno prezioso di pregevoli opere d’arte.

La Melanzana alla Cioccolata, specialità tipica maiorese, sarà la protagonista indiscussa della sagra anche in versione senza glutine. Questo piatto unico, che fonde la dolcezza della cioccolata con il sapore deciso delle melanzane unite alle spezie e altri ingredienti golosi, ha conquistato il palato di molti e continua a sorprendere e deliziare chiunque lo assaggi.

Quest’anno in collaborazione con lo chef Roberto Russo il menù comprenderà un antipasto a base i fresella di grano con pomodorini, mozzarella e provola di bufala, melanzane sott’olio e basilico, e un primo consistente in ravioli ripieni di melanzane, ricotta e basilico conditi con sugo di pomodoro e pomodorini. Immancabile le melanzane alla cioccolata secondo la ricetta di Mamma Nunzia e per concludere granita al limone e limoncello.

Programma dell’Evento

La sagra offrirà una vasta gamma di attività per tutte le età, tra cui:

• Degustazioni: Stand gastronomici dove sarà possibile assaporare la melanzana alla cioccolata sia singolarmente sia abbinata all’intero menù.

• Musica e Intrattenimento: Spettacoli musicali, danze tradizionali e intrattenimento per tutta la famiglia il 7 agosto con Pako Sasso Band “I posteggiatori abusivi” e l’8 agosto con Medina Trio “Na voce antica”

La Sagra della Melanzana alla Cioccolata non è solo un’occasione per gustare un piatto unico, ma anche per valorizzare il territorio, promuovere la cultura e le tradizioni locali e sostenere l’economia della comunità maiorese.

Le parole dell’organizzatore e ristoratore Antonio Del Pizzo: “Questa sagra rappresenta un momento di grande importanza per Maiori. È l’occasione perfetta per mostrare al mondo la nostra creatività culinaria e il nostro amore per le tradizioni secolari. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire le meraviglie della nostra terra”, ha dichiarato Antonio Del Pizzo.

L’ingresso alla sagra è gratuito. Il menù degustazione completo prevede un biglietto di 18 euro da poter acquistare sul posto o in prevendita per saltare la fila presso l’Infopoint Maiori o Tabaccheria n.3 di D’Urso Carmela.

INFO UTILI

DATE: 7-8 AGOSTO 2024

PREZZO INGRESSO: GRATIS

PREZZO MENU’ DEGUSTAZIONE: 18 EURO

PAGINA FACEBOOK: SAGRA DELLA MELANZANA ALLA CIOCCOLATA

TELEFONO: 3474822571 (ANTONIO)

Non mancate alla Sagra della Melanzana alla Cioccolata di Maiori, un’esperienza che delizierà i vostri sensi e vi farà innamorare ancora di più della nostra splendida Costiera Amalfitana!