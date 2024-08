Sabato 10 agosto, nella suggestiva cornice della notte di San Lorenzo, Villa Domi si trasformerà in uno scenario incantato per “La Notte delle Stelle”, un evento Candlelight a lume di candela dedicato alla musica classica e alla canzone napoletana d’autore. Organizzato dalla “Fuori Campo Eventi” di Mirka Contessa, l’evento promette una serata indimenticabile di melodie sotto le stelle.

“La Notte delle Stelle”: Candlelight a Villa Domi

Sul palco della splendida dimora settecentesca del patron Domenico Contessa, saliranno due star della musica internazionale: il soprano Martina Bortolotti von Haderburg e la pianista, compositrice e arrangiatrice Maestro Ivana D’Addona. Queste due artiste di fama mondiale condurranno il pubblico in un romantico viaggio musicale, spaziando dalla lirica alla musica classica, fino ai grandi classici della canzone napoletana. Per l’occasione di San Lorenzo, il repertorio includerà anche celebri brani dedicati alle stelle.

Martina Bortolotti, che ha incantato platee in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti all’Europa, ha calcato palcoscenici prestigiosi come la Scala di Milano, la Fenice di Venezia e il San Carlo di Napoli. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, spiccano il premio “Books for Peace” al Parlamento Europeo di Roma e “Voci nuove per Puccini” a Vienna. Prima di esibirsi a Napoli, il 7 agosto, sarà ospite d’onore a Latronico (Potenza) per “Miss Gocce di Stelle”.

Ivana D’Addona, acclamata in Turchia, Stati Uniti, Emirati Arabi e altri paesi europei, è stata premiata nel 2004 dal Presidente della Turchia per la diffusione della cultura musicale occidentale nei territori islamici. Queste due leonesse del palcoscenico promettono emozioni uniche sotto le stelle cadenti, con la splendida vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio che Villa Domi offre dalla sua terrazza panoramica.

I dettagli dell’evento

L’evento inizierà con un aperitivo di benvenuto alle ore 19, seguito dal concerto alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 081 592 22 33 oppure il numero WhatsApp 377 377 37 83.

La Finale Regionale di Miss Reginetta d’Italia

Villa Domi è stata recentemente anche la cornice della finale regionale di “Miss Reginetta d’Italia”, il concorso di bellezza organizzato dalla New Meta Event srl di Alessio Forgetta, giunto alla sua 13° edizione. La serata, presentata da Ettore Dimitroff, ha visto Maria Gioia Jovine incoronata Miss Reginetta Campania 2024. Altre fasce sono state assegnate a Chiara Batà, Desiree Collini, Ginevra Vecchione, Federica Fantozzi e Anna Marmolino. Nella sezione Over, le vincitrici sono state Valentina Federico (categoria Junior), Pina Carobene (categoria Lady) e Bruna Raia (categoria Senior). Tutte le vincitrici rappresenteranno la Campania alla finale nazionale a Riccione alla fine di agosto.

Spazio alla Cultura

Durante l’evento è stato presentato anche il libro “Storie del passato, voci del presente”, edito da Graus e ideato dalle giornaliste Magda Mancuso e Michela Mortella, dedicato all’universo femminile. Un’iniziativa che ha aggiunto un tocco di cultura e riflessione a una serata già ricca di emozioni.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Candlelighit, “La Notte delle Stelle”

Dove: Villa Domi, Napoli

Quando: abato 10 agosto 2024

Biglietti: 20 euro prima fila, 15 euro seconda fila

Info: al numero 081 592 22 33 oppure WhatsApp 377 377 37 83