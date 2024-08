Il Borgo delle Favole: 9 giorni magici nella città incantata con i personaggi delle fiabe

Il pittoresco Borgo Medioevale di Colliano, insieme all’intero paese, si prepara a vivere un’esperienza unica, trasformandosi in un mondo incantato popolato dai personaggi delle favole e dei cartoni animati. Sabato 10 agosto prenderà il via la manifestazione “Borgo delle Favole”, evento clou dell’estate organizzato dall’associazione “Ma dove vivono i cartoni?”, guidata dalla CEO Aurora Manuele.

Il Borgo delle Favole 2024 a Colliano

Quest’anno sarà Shrek, il celebre orco verde, a dare il benvenuto a visitatori di tutte le età, invitandoli a immergersi in un’avventura fantastica che si snoderà per le vie del borgo. Ogni angolo del paese offrirà attrazioni diverse: sfide, avventure e spettacoli itineranti che coinvolgeranno grandi e piccini. Ogni sera, alle 21, un musical animerà il palco allestito davanti a Palazzo Borriello, offrendo uno spettacolo imperdibile per tutti i presenti.

Tra i protagonisti di questo evento magico non mancheranno i personaggi classici delle fiabe come Cenerentola, Biancaneve, Pinocchio, Aladdin, e Alice, ma anche figure più recenti e amate come Mirabel e i personaggi di Madrigal. Gli ospiti potranno sognare, ballare e vivere le avventure insieme a loro, in un contesto che unisce la magia delle favole all’atmosfera suggestiva del borgo medioevale.

Il rilancio del territorio

La manifestazione si distingue non solo per la ricchezza dell’offerta artistica, ma anche per la sinergia con importanti realtà locali. “Ma dove vivono i cartoni?” ha infatti stretto una collaborazione con Rete Destinazione Sud di Confindustria, rappresentata da Michelangelo Lurgi, e con il Comune di Colliano, guidato dal sindaco Gerardo Strollo. Questo patto turistico ha l’obiettivo di rilanciare le attrattive del territorio, valorizzando le esperienze immersive proposte dall’associazione.

Il mercato medievale

Per i più piccoli, il divertimento sarà assicurato dal mercato medievale, dove potranno equipaggiarsi con spade e scudi, e dalle rievocazioni storiche che animeranno il borgo con duelli e atmosfere misteriose. Ogni bambino riceverà, incluso nel biglietto d’ingresso, una corona, per sentirsi a tutti gli effetti un re o una regina nel mondo delle fiabe.

Il borgo di Colliano

Ma l’esperienza al “Borgo delle Favole” non si esaurisce con la giornata. I visitatori avranno la possibilità di prolungare il loro soggiorno, scegliendo di pernottare nell’albergo diffuso del borgo e approfittare delle cene e apericene a base di prodotti enogastronomici tipici della zona. Sul sito ufficiale dell’evento, www.madovevivonoicartoni.it, sono disponibili diversi pacchetti pensati per soddisfare ogni esigenza.

Colliano offre inoltre numerosi luoghi d’interesse per chi decidesse di fermarsi qualche giorno in più. Tra questi, la chiesa rupestre della Madonna del Fiume, la “Grotta Profunnata” nell’Oasi Valle della Caccia, la Cascata Acquabianca, e il Ponte Tibetano di Laviano.

L’appuntamento è fissato per sabato 10 agosto alle ore 17, quando il taglio del nastro darà ufficialmente inizio alla magia. Il “Borgo delle Favole” rimarrà aperto fino al 18 agosto, accogliendo i visitatori ogni giorno dalle 17 alle 22. La prenotazione dei biglietti e dei pacchetti è già possibile sul sito ufficiale dell’evento, ed è consigliata per non perdere questa occasione unica.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Borgo delle Favole

Dove: Colliano, Salerno

Quando: dal 10 al 18 agosto, dalle 17 alle 22

Prezzo: a partire da 10 euro

Info: info@madovevivonoicartoni.it