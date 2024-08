Arriva il Pizza Expò, 5 giorni di cibo tra spettacoli e concerti: ingresso a soli 3 euro

Dal 28 agosto al primo settembre 2024 torna il Caserta Pizza Expò, uno degli eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza che si terrà nei giardini del Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia, con un programma ricco di cantanti e ospiti che allieteranno ogni singola serata della kermesse.

Caserta Pizza Expò 2024: spettacoli e cantanti

Un vero e proprio villaggio del gusto che accoglierà cittadini e turisti offrendo loro la possibilità di gustare non solo le migliori pizze ma anche panini, prodotti caseari, piadine, kebab, specialità senza glutine e dolci. Tante saranno le rinomate pizzerie e le realtà gastronomiche più affermate sul territorio presenti con i loro food truck pronti a deliziare i partecipanti.

Un tuffo nel paradiso della pizza che regalerà indimenticabili momenti di spettacolo e intrattenimento. Si parte il 28 agosto con lo show Nostalgia 90 per rivivere le emozioni del passato con dj set, ballerine, effetti speciali e scenografie a tema. Il 29 agosto sarà, invece, la volta di Nando De Marco e Priore con la loro musica pop ed emergente.

Spazio poi allo spettacolo Ridiamoci su che il 30 agosto porterà sul palco del Caserta Pizza Expò alcuni dei comici più amati del momento come Enzo e Sal, Ivan e Cristiano, Mariano Bruno e le Sex and the Sud. Il 31 agosto l’ironia e l’energia partenopea avranno la meglio con il concerto di Tony Tammaro. Gran finale il primo settembre con Rosario Miraggio.

I biglietti per accedere al villaggio sono acquistabili direttamente al botteghino durante le serate ed hanno un costo di 3 euro.

