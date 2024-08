Lo spettacolo dell’alba alla Reggia di Caserta: tra natura e colazione in terrazza a 2 euro

Il 31 agosto 2024 torna Alba alla Reggia di Caserta, l’iniziativa lanciata dal celebre sito museale che consentirà a cittadini e turisti di ammirare lo spettacolo del sorgere del sole da una prospettiva unica al mondo, perdendosi tra le meraviglie del luogo e gustando una deliziosa colazione in terrazza.

Lo spettacolo dell’Alba alla Reggia di Caserta

L’evento, finalizzato a promuovere nuove esperienze e suggestioni del Complesso Vanvitelliano, darà la possibilità ai partecipanti di immergersi tra le bellezze della natura al risveglio, percorrendo a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco Reale e il Giardino Inglese.

I cancelli di piazza Carlo di Borbone apriranno alle ore 5:00 dando inizio ad un percorso magico e affascinante alla luce dell’alba. L’esperienza sarà resa ancor più suggestiva dalle performance di narrazione e musica a cura di Progetto Sonora.

In particolare: alle 7:00 nel Bosco Vecchio, all’esterno della Castelluccia, si ripercorreranno le origini del Parco Reale e del Bosco Vecchio mentre alle 8:00 al Giardino Inglese si rievocherà l’origine dello scrigno verde della Reggia di Caserta, oasi di pace e biodiversità.

Non mancherà una dolce pausa per i visitatori che potranno consumare una ghiotta colazione, con caffè e dolce, a soli 2 euro fino alle ore 9:00, ancora in luoghi meravigliosi. Alle 5.30 aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 6:30 la terrazza posta in prossimità della Fontana di Diana e Atteone.

I biglietti per partecipare ad Alba alla Reggia sono acquistabili su TicketOne oppure in sede. Il ticket “Solo Parco” ha un costo di 9 euro mentre quello “Intero Parco+Appartamenti” di 18 euro. Ridotti e gratuità come per legge. Nel costo del biglietto non è inclusa la colazione. Gli abbonati ReggiaCard 2024 entrano gratis.

Fino alle ore 8:30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone (mentre quello di corso Giannone sarà chiuso) e non sarà possibile accedere con le biciclette. Non saranno attivi nemmeno i servizi navetta, golf car e noleggio bici. Gli Appartamenti Reali apriranno come di consueto alle ore 8:30.