Napoli regina della TV, da Gigi D’Alessio a Nino D’Angelo: il concerto partenopeo sulla Rai

Questa sera, 20 agosto 2024, a mezzanotte su Rai 2 andrà in onda una serata speciale, registrata all’Auditorium del Cptv di Napoli, per celebrare il primo anniversario di Rai Radio Live Napoli – l’emittente radiofonica Rai nata per il mantenimento e la diffusione del patrimonio musicale partenopeo, dalle radici all’estrema contemporaneità – con un grande concerto di alcuni dei più celebri cantanti napoletani.

Concerto napoletano sulla Rai: da Gigi D’Alessio a Nino D’Angelo

Una serata dedicata alle eccellenze del panorama musicale napoletano che vedrà susseguirsi sul palco alcuni dei cantanti più amati a livello nazionale e non solo, pronti ad incantare il pubblico con i loro più grandi successi e tormentoni estivi.

Tra le esibizioni in programma quelle di Andrea Sannino, Giardino dei Semplici, Franco Ricciardi, Enzo Gragnaniello, Gigi D’Alessio, Pietra Montecorvino, Rocco Hunt, Nino D’Angelo e moltissimi altri. Uno show che renderà ancora una volta Napoli protagonista in TV.

La città partenopea in campo musicale quest’anno si avvia ad ospitare un altro grande evento eccezionale: per la prima volta al mondo la finale di X Factor si terrà non all’interno dei consueti studi bensì in piazza del Plebiscito, regalando uno spettacolo unico, gratis e ad accesso libero per tutti.

L’appuntamento è previsto per il 5 dicembre 2024. Lo show di Sky si concluderà, dunque, in diretta da Napoli con un evento live, co-organizzato con l’amministrazione comunale, gratuito e aperto al pubblico. Oltre ai giudici e ai protagonisti del talk, parteciperanno alla finale diversi ospiti che saranno annunciati nelle prossime settimane. Gli episodi di X Factor Italia 2024 saranno disponibili su Sky e NOW a partire dal mese di settembre. Tra i giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro, alla conduzione c’è Giorgia.