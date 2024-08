Il Castello di Baia apre di sera: 11 giorni di concerti, spettacoli e panorama mozzafiato

Parte il 30 agosto Antro 2024, il Festival del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà nello splendido scenario del Castello di Baia, aperto di sera per l’occasione. Tra arte, musica e danza, gli spettacoli proseguiranno fino al 15 settembre.

Castello di Baia apre di sera per il Festival: il programma

Saranno in totale ben 11 appuntamenti con esibizioni mozzafiato che consentiranno ai visitatori di ammirare il Castello aragonese in tutta la sua bellezza, godendo di un panorama mozzafiato sul mare. Il costo di ingresso, compreso di spettacolo, è di soli 5 euro.

“Apre di notte! Siamo pronti a vivere concerti e spettacoli teatrali al Castello di Baia. Più di 10 eventi artistici. Sarà magia. Si parte il 30 agosto. Fino a metà settembre. Bacoli si prepara al Festival Antro 2024, giunto alla quarta edizione. Per tante sere, alle ore 21:00, Piazza d’Armi ospiterà spettacoli teatrali, concerti. E tanto altro. La piazza più panoramica dei Campi Flegrei. Così sarà possibile passeggiare tra le vestigia della roccaforte aragonese, baciati dal bagliore della luna” – si legge nella nota del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Un’esperienza magnifica. Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ed il direttore Fabio Pagano, per questa iniziativa che accende di nuova luce uno dei luoghi simboli di Bacoli. Il Museo che diventa sempre più casa dell’arte, della musica, del teatro, della danza, dei convegni. Continua così, al ritmo della cultura, l’estate flegrea in terra bacolese. Notti da non perdere. Notti da assaporare, tutti insieme. Affacciati su Napoli, Pozzuoli, le isole. Uniti, è più bello. Un passo alla volta”.

Il programma degli spettacoli

30 AGOSTO ore 21

Del Blue (ed altre essenze)

A cura di Associazione Aspro Cuore

31 AGOSTO ore 21

Moby Dick: l’incantatrice

A cura di Associazione Baba Yaga

1 SETTEMBRE ore 21

Ra di Spina

A cura di Futura Dischi

6 SETTEMBRE ore 21

Corto Maltese e Irene di Boston

A cura di Lib Associazione Sociale

7 SETTEMBRE ore 21

Gaius Plinius Secundus. L’ultimo viaggio di Plinio il Vecchio

A cura di T.T.R. Il Teatro di Tato Russo

8 SETTEMBRE ore 21

De Rerum Natura

A cura di MDA Produzioni Danza

11 SETTEMBRE ore 21

Commedia&Arte. Teatro, improvvisazione e coinvolgimento con Markus Kupferblum e le sue maschere

A cura di Fondazione Il Canto di Virgilio

12 SETTEMBRE ore 18:30

Immagini e segni fonetici nella più antica scrittura d’Europa

Conferenza di Matilde Civitillo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

13 SETTEMBRE ore 21

Sibille: oracoli e divinazioni in forma moderna

A cura di Associazione F.pl. femminile plurale

14 SETTEMBRE ore 21

Il mare che ci unisce

A cura di Associazione Art Garage

15 SETTEMBRE ore 21

Francesco Montanari in Menecmi

A cura di Savà Produzioni Creative.