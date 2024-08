Per la prima volta ad Amalfi c’è Febbre Italiana: il grande show a ingresso gratis per tutti

Prosegue senza sosta l’estate in costiera amalfitana arricchendosi di una nuova festa esplosiva che si terrà nella centralissima piazza Municipio di Amalfi: giovedì 29 agosto 2024, alle ore 22:30, la platea si scatenerà al ritmo dei più grandi tormentoni della musica nazionale con la serata dance Febbre Italiana.

Ad Amalfi lo show Febbre Italiana: l’ingresso è gratis

Il party show – che si inserisce nell’ampio programma di eventi estivi Amalfi Summer Fest promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano – animerà la bellissima piazza tra musica, colori, scenografie e animazione con vocalist, ballerine, effetti speciali, video interattivi e dj performer.

Febbre Italiana è il nuovo spettacolo live itinerante totalmente dedicato alla musica italiana, nato da un’idea dei creatori del format Nostalgia ’90. I partecipanti potranno rivivere le emozioni del passato con una carrellata di grandi successi della storia della musica made in Italy remixata in chiave dance.

Quasi 500 canzoni dagli anni ’50 fino ad oggi, passando in rassegna i successi dei grandi protagonisti del panorama musicale del nostro paese: da Raffaella Carrà agli 883 passando per Giuni Russo e tantissimi altri interpreti. Una serata di festa che sarà seguita, nei giorni successivi, da altri eventi in programma per salutare l’estate.

“Da una canzone, da un ricordo, nasce un’emozione. L’idea era costruire uno spettacolo che partisse dalla Campania promuovendo la grande musica italiana che ha fatto scuola nel mondo” – hanno dichiarato i promotori di Febbre Italiana.

“Sarà una settimana di grandi eventi dedicati alla bellezza dello stare insieme, dal concerto della Big Band di Paolo Belli il 24 agosto a Febbre Italiana il 29, per poi cambiare scenario e tuffarci nel prestigioso passato storico dell’Antica Repubblica Marinara, con i 3 giorni dedicati alla celebrazione del Capodanno Bizantino“ – ha commentato Enza Cobalto, consigliera del Comune di Amalfi con delega agli eventi e alla cultura.

“Tra corteo storico, investitura del Magister di Civiltà Amalfitana fino al gran finale con il suggestivo concerto di Arisa piano e voce sul sagrato di piazza Duomo. Invitiamo tutti ad Amalfi per due settimane straordinarie. Tutti gli eventi promossi dal Comune di Amalfi sono a ingresso libero“ – ha concluso.