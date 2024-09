Sagra del Fagiolo della Regina tra cotiche, cozze e angolo pizze: 2 giorni di cibo e concerti

Il 14 e 15 settembre 2024 a San Lupo, piccolo e grazioso paesino della provincia di Benevento, arriva la Sagra del Fagiolo della Regina, uno degli eventi dedicati alle specialità del territorio, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e dell’Unpli. L’ingresso è gratis.

Sagra del Fagiolo della Regina 2024 a San Lupo

Si susseguiranno due giorni di festa all’insegna delle prelibatezze locali che saranno preparate e servite sul posto. Il menù di entrambe le giornate sarà ovviamente a base di fagioli: dalla pasta e fagioli della Regina alle cotiche con fagioli passando per il pane cotto con fagioli.

Non mancheranno, tuttavia, altre gustose proposte per assecondare i gusti di tutti i partecipanti. In particolare sarà allestito l’angolo braceria con le migliori carni della zona a cura dei Piaceri della Carne e l’angolo pizza con La Pizzeria da Cesira.

Un vero e proprio percorso di gusto che sarà allietato da performance ed esibizioni live. Il 14 sera sarà Francesco di Bella Group ad intrattenere la platea con la sua musica mentre il 15 sera Landocafè farà da apripista al “re delle sagre”, il mitico Gigione che, dalle ore 22, si esibirà nella centralissima piazza di San Lupo.

“Anche quest’anno sono tanti i volontari che operano sia nei giorni precedenti, per organizzare e gestire al meglio l’evento, e sia nelle due sere della Sagra e li ringrazio davvero tanto” – ha dichiarato il presidente della Pro Loco di San Lupo, Silvio Papa.

“Saranno due giorni di tradizione, gastronomia, folklore, musica, buona cucina, spettacoli e tanto divertimento organizzati in sinergia con il Comune, per celebrare insieme il prodotto simbolo del nostro territorio, sua maestà il fagiolo. Il nostro è ormai un format consolidato dell’itinerario gastronomico che vedrà appunto un ricco menù a base di fagiolo della regina, dibattiti e concerti live con l’arrivo del re delle sagre, Gigione”.

“Ringrazio ancora una volta tutti i volontari, l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Franco Valente, gli sponsor e i cittadini di San Lupo che accoglieranno calorosamente i tanti buongustai che raggiungeranno il nostro paese il 14 e 15 settembre per degustare il favoloso fagiolo della regina e per trascorrere due serate all’insegna della buona cucina e ospitalità“.