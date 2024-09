A Napoli un concerto gratis per tutti con tanti artisti: c’è anche Franco Ricciardi

Il 15 settembre 2024, dalle 10 fino alle 23.30, a Napoli si terrà la terza edizione di Come Suona il Caos, un evento dal vivo che si terrà presso gli spazi Chikù, in viale della Resistenza a Scampia, dando vita a dibattiti, laboratori e un concerto con ospiti d’eccezione: tra gli artisti più attesi c’è Franco Ricciardi. L’ingresso è libero e gratuito.

A Scampia un concerto gratis con Franco Ricciardi

Ideato da Maurizio Capone – leader di Capone BungtBangt, la prima eco band italiana – ed organizzato dall’Associazione Bungt Bangt e dalla società Cmon Produzioni, in collaborazione con Hungry Promotion, Chikù e R.i.c.r.e.a. EDU, Come Suona il Caos è un evento che fonde musica, ecologia e solidarietà civile con l’intento di far riflettere e agire su tematiche fondamentali come il rispetto per l’ambiente e l’inclusione delle comunità sociali straniere.

Il centro culturale multietnico Chikù, spazio simbolico per il quartiere di Scampia, oltre ai Capone & BungtBangt ospiterà diversi artisti che hanno aderito all’invito sposando la finalità della manifestazione. Ci saranno, infatti, Zulù (99 Posse), Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta, ‘A67, ‘O Rom, PeppOh.

L’evento si articolerà in quattro momenti fondamentali:

Ore 10:30 Prendi la Musica da Terra – Una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti con appuntamento in piazza Giovanni Paolo II. I partecipanti ripuliranno l’area circostante il Centro Territoriale Mammut e Il Giardino delle Meraviglie per poi raggiungere Chikù costeggiando il Parco Ciro Esposito.

– Una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti con appuntamento in piazza Giovanni Paolo II. I partecipanti ripuliranno l’area circostante il Centro Territoriale Mammut e Il Giardino delle Meraviglie per poi raggiungere Chikù costeggiando il Parco Ciro Esposito. Ore 17:00 – Visita al Moss , il primo eco museo napoletano con passeggiata tra gli stand delle associazioni partecipanti e laboratori. Workshop di costruzione strumenti musicali con materiali riciclati a cura di Maurizio Capone.

, il primo eco museo napoletano con passeggiata tra gli stand delle associazioni partecipanti e laboratori. Workshop di costruzione strumenti musicali con materiali riciclati a cura di Maurizio Capone. Ore 20:00 – Dibattito pubblico con contributi dal palco di esperti ed attivisti. Interverranno padre Alex Zanotelli, il professor Renato Briganti dell’università Federico II, il responsabile comunicazione del Consorzio RICREA Roccandrea Iascone, il responsabile educazione ambientale Oasi Lipu Soglitelle Domenico Cristofari, Sofia Castello per Amnesty International, Rete Pangea Scampia, Barbara Pierro.

con contributi dal palco di esperti ed attivisti. Interverranno padre Alex Zanotelli, il professor Renato Briganti dell’università Federico II, il responsabile comunicazione del Consorzio RICREA Roccandrea Iascone, il responsabile educazione ambientale Oasi Lipu Soglitelle Domenico Cristofari, Sofia Castello per Amnesty International, Rete Pangea Scampia, Barbara Pierro. Ore 20:30 – Concerto di Capone & BungtBangt con Zulù, Franco Ricciardi, Peppe Lanzetta con Jennà Romano, ‘A67, ‘O Rom, PeppOh e molti altri.

L’evento sarà arricchito da numerosi laboratori, incontri e performance offerti gratuitamente da oltre venti associazioni partecipanti. Tra questi: