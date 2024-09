Bufala Fest, Notte della Tammorra, tante sagre e fiabe: gli eventi del weekend napoletano

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 6, 7 e 8 settembre 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 6, 7 e 8 settembre

Bufala Fest a Napoli. Prosegue fino all’8 settembre Bufala Fest, il festival dedicato alla mozzarella e ai prodotti della filiera bufalina in piazza Municipio.

Notte della Tammorra. Venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, dalle ore 21, torna a Napoli, in piazza Mercato, la Notte della Tammorra, uno dei più grandi eventi di musica popolare d’Italia che ancora una volta regalerà due serate di spettacolo e cultura popolare a ingresso gratis nella celebre piazza partenopea.

Cinema in spiaggia a Napoli. Il cinema arriva sulle spiagge di Napoli con Arena, la rassegna di film che saranno proiettati dal 6 al 20 settembre tra Lido Mappatella, Lido Comunale di Bagnoli e a San Giovanni a Teduccio. L’ingresso sarà libero e gratis per tutti. Di seguito i film in programma nel weekend al Lido Mappatella: 6 settembre Ricomincio da Tre, 7 settembre Quattro giorni di libertà: Napoli 1943, 8 settembre Piano piano.

Museo e Real Bosco di Capodimonte apertura serale. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre di sera nei mesi di settembre e ottobre con alcuni speciali appuntamenti notturni al costo di soli 3 euro. Il primo appuntamento è previsto per il 6 settembre.

Fiabe a Torre del Greco. Due fine settimana di magia a Torre del Greco con Torre in fiaba, un evento dedicato ai più piccoli che trasformerà il parco Salvo D’Acquisto e Villa Macrina in veri e propri villaggi incantati all’aperto tra spettacoli e personaggi fiabeschi. Il 7 settembre, dalle ore 18, andrà in scena Le favole della saggezza, da Esopo, Fedro e La Fontaine della compagnia I Teatrini. Domenica 8 settembre, sempre ore 18, la compagnia proporrà Come Alice…Da Alice nel paese delle meraviglie. Due spettacoli itineranti, entrambi al parco Salvo D’Acquisto, per la regia di Giovanna Facciolo. L’ingresso è gratis.

Notte Bianca a Torre Annunziata. Sabato 7 settembre 2024 arriva la Notte Bianca di Oplonti, una serata da trascorrere all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento a Torre Annunziata.

Fiera del Vintage. Sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud si terrà la grande Fiera del Vintage, uno degli eventi più attesi dagli amanti del retrò che torna dopo la pausa estiva.

Sagra della Percoca nel Vino. Sabato 7 settembre 2024 in piazzetta De Gasperi a Qualiano (in provincia di Napoli) si terrà la terza edizione della Sagra della Percoca nel Vino, uno degli eventi dedicati alla specialità partenopea dell’estate che darà il via ad una serata di gusto e divertimento. L’ingresso è gratis.

Sagra della Mulignana e Nutella Party. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Donato Martire, in piazza San Donato Martire, a Sala di Caserta, il 6 e 7 settembre 2024 si terrà la Sagra della Mulignana ‘Mbuttunata seguita, il 10 e 11 settembre dal Nutella Party.

Castello di Baia aperto di sera. Entra nel vivo Antro 2024, il Festival del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà nello splendido scenario del Castello di Baia, aperto di sera per l’occasione. Di seguito gli spettacoli in programma per il weekend: 6 settembre Corto Maltese e Irene di Boston, 7 settembre Gaius Plinius Secundus, 8 settembre De Rerum Natura.

Sagra del Pesce. Torna a Ercolano l’attesissima Sagra del Pesce, la grande festa dedicata alle prelibatezze di mare che si terrà dal 24 al 31 agosto e nei giorni 1, 6, 7 e 8 settembre 2024.

Porcin Fest. Ad Amorosi, in provincia di Benevento, nello splendido scenario naturale del Parco del Volturno dal 29 agosto all’8 settembre 2024 si terrà la sesta edizione del Porcin Fest, la rassegna gastronomica dedicata ai prodotti tipici del territorio, come i funghi porcini, e alla divulgazione delle tradizioni culinarie dei frutti della terra del Taburno e della Valle Telesina.