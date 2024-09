A Napoli il circo senza animali più spettacolare d’Europa: show mozzafiato tra acrobati e clown

Arriva a Napoli Le Cirque Top Performers, la più importante compagnia di circo moderna che torna in città con il nuovo Alis New World che andrà in scena al Teatro Palapartenope dal 12 al 15 dicembre 2024. Uno show spettacolare, senza animali che coinvolgerà un cast d’eccezione a livello internazionale.

Le Cirque a Napoli, il circo con i migliori artisti del mondo

La più grande compagnia d’Europa di circo contemporaneo è pronta a dare il via alla tappa partenopea con il nuovo spettacolo Alis New World, da novembre in tour per l’Italia. Nuovi top performers reinterpreteranno l’evoluzione dell’intramontabile show Alis, il più applaudito di sempre, con numeri innovativi e ancor più sorprendenti.

Un Christmas Gala indimenticabile con evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato grazie alle avvincenti performance di equilibristi, acrobati, clown, contorsionisti, giocolieri, cantanti, musicisti, ballerini e tanti altri atleti.

Tra questi la Regina Bianca interpretata da Darina Toropova, contorsionista specializzata nei numeri aerei, o il duo di trapezisti formato da Ruslana e Taisiya. Ci sarà anche un nuovo gruppo di Jugglers e una colonna sonora d’eccezione, quella della violoncellista, cantante e compositrice Dalai Cellai. Direttamente dal Cirque du Soleil, Nico Pires sorprenderà grandi e piccini con il suo numero di giocoleria con il “diabolo”.

Tra numeri e aerei e da terra, i migliori professionisti dell’arte circense si alterneranno sul palco, regalando uno show elettrizzante, imprevedibile e soprattutto emozionante. Un inno all’arte e alla spettacolarità che evita l’esibizionismo di animali veri per dare spazio al talento e all’innovazione, offrendo alla platea uno spettacolo unico che, ad ogni tappa italiana e mondiale, continua a registrare il sold out, conquistando oltre 300 mila spettatori, calcando i palchi più prestigiosi d’Europa, collezionando enormi successi di pubblico e di critica.

I biglietti per la tappa di Napoli sono già acquistabili sulla piattaforma TicketOne. I prezzi partono da un minimo di 35 euro fino ad arrivare ad un massimo di 90 euro in base alla tipologia di posto scelta.