Gigi Finizio in concerto a San Giorgio, l’ingresso è gratis: come prenotarsi online

Domenica 15 settembre 2024 in Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, si terrà il concerto dell’artista Gigi Finizio, un evento ad ingresso gratis ma su prenotazione. Ad annunciarlo è il sindaco Giorgio Zinno.

Concerto gratis di Gigi Finizio a San Giorgio: come prenotarsi

“Cari concittadini, domenica 15 settembre alle 21 ospiteremo nel parco di Villa Bruno il concerto di Gigi Finizio, programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale) attraverso Scabec Spa, in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano” – ha spiegato il primo cittadino.

L’ingresso è gratuito ma bisogna prenotarsi, esclusivamente online, alla piattaforma Eventbrite, collegandosi all’apposita sezione sul sito del Comune di San Giorgio. Il Click Day è fissato alle ore 21 del 10 settembre: da quell’ora in poi sarà possibile accedere alla piattaforma e ottenere il proprio biglietto gratuito.

Sarà possibile prenotare un numero massimo di 2 biglietti per account. Per ogni esigenza di ulteriori biglietti è necessario effettuare un nuovo accesso con un account diverso. Tutte le prenotazioni in eccesso effettuate con lo stesso account, saranno annullate e i biglietti rimessi a disposizione.

“Il concerto di uno degli artisti partenopei più amati dal pubblico non solo campano, si inserisce nel progetto I giovani e la cultura musicale, sempre programmato e finanziato dalla Regione attraverso Scabec Spa, e mira ad avvicinare la comunità giovanile al mondo della musica, creando occasioni di incontro e di crescita attraverso l’arte e lo spettacolo” – ha continuato Zinno.

“Gigi Finizio, con il suo talento e la sua passione, è uno dei migliori rappresentanti del panorama musicale e del cantautorato italiano. Grazie alla Regione Campania che ha scelto ancora una volta San Giorgio a Cremano come polo di attrazione per grandi eventi, riconoscendole il ruolo di città foriera di cultura e appuntamenti”.

“Grazie alla qualità delle iniziative che mettiamo in campo, il nostro territorio è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte, la musica e le manifestazioni culturali. Un luogo in cui la tradizione e l’innovazione si incontrano, offrendo esperienze di qualità e aperte a tutti”.