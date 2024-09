Spettacolo a Torre del Greco, la gara in bici dal panorama mozzafiato: tra mare e Vesuvio

L’MBT Race Cup Centro Italia fa tappa in Campania con una tappa speciale: la Vesuvio Mountainbike Race, la gara in bici giunta alla sua quinta edizione, che il 6 ottobre 2024 partirà da Torre del Greco, regalando ai partecipanti una vista spettacolare sul Golfo di Napoli.

Vesuvio Mountainbike a Torre del Greco: gara mozzafiato in bici

Quest’anno, in occasione della quinta edizione della Vesuvio Mountainbike Race, i ciclisti dovranno affrontare il vulcano più famoso al mondo, entrando in contatto, allo stesso tempo, con le meraviglie torresi, dalle Ville Vesuviane ai palazzi del centro storico passando per la Basilica di Santa Croce.

Per l’edizione 2024, i ragazzi capitanati dal presidente Gerardo Ciampa hanno modificato i due percorsi di gara. Il primo, soprannominato Red, è un Granfondo di 42 km per un dislivello di 1.500 metri, piuttosto selettivo ma davvero unico con i suoi single track a picco sul Golfo di Napoli.

In alternativa c’è il percorso Green di 20 km per 1.000 metri di dislivello, meno impegnativo ma ugualmente straordinario e panoramico. Entrambi i circuiti saranno con fondo misto tra sabbia, lapilli, sottobosco battuto, pietre e attraverseranno la rete sentieristica dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con il grande vulcano sempre affacciato sul lungo serpentone di corridori.

La gara, valida anche per il circuito Campania Challenge MBT, partirà da via Sotto ai Camaldoli a Torre del Greco, con ritrovo presso l’attiguo parco Valle dell’Orso dove saranno allestiti tutti i servizi pre e post gara. Lo start verrà dato alle ore 9:30 prima al percorso Red, riservato alle e-bike, poi a quello per bici muscolari e lo stesso per il Green fino agli escursionisti, tutti con differenze di 5 minuti l’uno dall’altro.

Le iscrizioni alla gara hanno un costo di 35 euro fino al 30 settembre, poi si passerà a 40 euro nella settimana conclusiva. Il tetto massimo di partecipanti previsti è di 300. A fine gara saranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria.

Per ulteriori informazioni è possibile riferirsi ai seguenti contatti: racevesuvio@gmail.com e 347.758.7025 (Whatsapp). Per iscriversi basta consultare il sito ufficiale MBT.