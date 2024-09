Festa Madonna del Subacqueo: aliscafo gratis da Torre per ammirare lo spettacolo in mare

Domenica 29 settembre 2024 la città di Ercolano rinnova il suo legame con la Madonna del Subacqueo e dei Pescatori con una grande festa e la consueta processione in mare che i fedeli potranno seguire a bordo di un aliscafo che partirà dal porto di Torre del Greco.

Ercolano, festa della Madonna del Subacqueo 2024

I festeggiamenti avranno inizio alle ore 9.30 con la processione in partenza dalla Chiesa di Santa Maria di Loreto che condurrà la statua della Madonna del Subacqueo e dei Pescatori fino al Parco sul mare di Villa Favorita. Qui alle ore 10 si terrà la celebrazione della Santa Messa e a seguire la statua sarà portata in processione al Molo Borbonico, dove sarà consegnata al Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare che provvederanno a riposizionarla a largo di Punta Quattro Venti.

Come da tradizione, dunque, la statua sarà riportata nel Santuario Sottomarino dai subacquei della Marina Militare. Il tutto sotto gli occhi di cittadini, visitatori e fedeli che potranno seguire la cerimonia direttamente in mare, a bordo di un aliscafo che partirà dal porto di Torre del Greco.

“La celebrazione della Madonnina del Subacqueo e dei Pescatori rappresenta un momento unico per Ercolano, capace di rinnovare ogni anno un forte senso di appartenenza e profonda emozione per la nostra comunità. È un’occasione speciale per sottolineare il legame indissolubile con il mare, nonché un momento di preghiera e riflessione per tutti noi” – ha affermato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

Tutti coloro che vorranno assistere alla posa in mare della statua potranno utilizzare gratuitamente l’aliscafo messo a disposizione dalla compagnia Alilauro Gruson, con partenza dal porto di Torre del Greco alle ore 11:15. La cerimonia è resa possibile grazie alla partecipazione del Comando Logistico della Marina Militare e Quartier Generale Marina Napoli, Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare e nucleo SDAI di Napoli, Capitanerie di Porto di Torre del Greco e Portici, gruppo Alilauro Gruson e Parrocchia di Santa Maria di Loreto.