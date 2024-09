Domenica c’è la Supplica alla Madonna di Pompei: programma e dove vederla in TV

Domenica, 6 ottobre 2024, si rinnova l’appuntamento con la Supplica alla Madonna di Pompei, la preghiera per la pace universale che viene recitata dai fedeli di tutto il mondo in due specifiche date, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. La celebrazione, che si terrà al Santuario di Pompei, potrà essere seguita anche in TV e via social.

Domenica c’è la Supplica alla Madonna di Pompei: come vederla

L’appuntamento religioso più atteso dai fedeli prevede un programma ricco di celebrazioni e iniziative in onore della Vergine del Rosario. Tutti i giorni, fino al 5 ottobre, alle 18:00 si terrà il Santo Rosario e la Novena d’Impetrazione mentre alle 19 sarà la volta della Santa Messa con chiusura del Quadro.

Venerdì 4 ottobre, nel giorno dell’antivigilia della Supplica, alle 18 ci sarà la Discesa del Quadro, Santo Rosario e benedizione delle Corone. Alle 19 spazio alla Santa Messa e alle 19:45 all’adorazione eucaristica in comunione con la rete mondiale della Preghiera del Papa.

Sabato 5 ottobre si celebra la festa del Beato Bartolo Longo, la Vigilia della Supplica e la Veglia Mariana con un cartellone fitto di appuntamenti:

Ore 6:30 – Buongiorno a Maria ;

; Sante Messe Altare Maggiore alle 7, 8:30, 10, 11, 16, 17, 19;

Altare Maggiore alle 7, 8:30, 10, 11, 16, 17, 19; Sante Messe Cappella del Beato alle 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 17:30;

Cappella del Beato alle 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 17:30; Ore 18 – Celebrazione del 20esimo dei Venti Sabati;

Ore 19 – Parrocchia del Sacro Cuore, preghiera e inizio della processione con la Statua e la Reliquia del Beato Bartolo Longo per le seguenti strade: via Colle San Bartolomeo, via Tenente Ravallese, via Plinio, via Roma, piazza Bartolo Longo;

con la Statua e la Reliquia del Beato Bartolo Longo per le seguenti strade: via Colle San Bartolomeo, via Tenente Ravallese, via Plinio, via Roma, piazza Bartolo Longo; Ore 20:30 – Santo Rosario e Novena d’Impetrazione;

Ore 22:00 – Preghiera animata dall’Ufficio per la Pastorale Vocazionale;

Ore 23:00 – Preghiera animata dall’Aziona Cattolica di Pompei;

Ore 00:00 – Celebrazione Eucaristica.

Domenica 6 ottobre, giorno della Supplica, si susseguiranno due preghiere in attesa dell’alba, all’1:30 e alle 5:00. Si ripeteranno le Sante Messe all’Altare Maggiore (5, 6, 7, 8:30, 13, 16, 17, 19, 20) e alla Cappella del Beato Bartolo Longo (8, 9:30, 12:30, 17:30, 18:30).

Alle 10:40 nel Piazzale San Giovanni XXIII si terrà la solenne celebrazione eucaristica e la recita della Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario presiedute da Monsignor Petar Rajic. L’intera celebrazione sarà trasmessa, a partire dalle 10:40, su Canale 21 (canale 10 del digitale terrestre, 19 nel Lazio, in streaming sul canale Youtube o su www.canale21.it) e su TV2000 (canale 28 DTT, 18 di TvSat e 157 di Sky). Su Tv2000 sarà trasmessa in diretta anche la Messa delle 8:30.