La magia delle feste a Napoli, arrivano i Mercatini di Natale gratis per tutti: quando e dove

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando pubblico per la concessione temporanea di 131 posteggi nell’ambito della manifestazione Fiera di Natale 2024 che consentirà l’allestimento dei tipici mercatini in diverse zone della città.

Fiera di Natale 2024 a Napoli, via ai mercatini: dove e quando

Sono 131 i posteggi messi a disposizione, situati essenzialmente sul territorio della Municipalità 2. I mercatini saranno attivi dal 5 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 nelle seguenti zone: piazza Dante, via Diaz/largo Berlinguer, cortile S. Chiara, piazza Salvo D’Acquisto (lato monumento), piazza Salvo D’Acquisto (lato Pignasecca), via Cervantes, via Ponte di Tappia.

La fiera si terra anche a Piazza del Gesù dal 9 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 e a Piazza Mercato dal 5 dicembre 2024 al 27 dicembre 2024. L’orario di esercizio è fissato dalle 8 alle 22 dal lunedì al mercoledì e dalle 8 a mezzanotte dal giovedì alla domenica.

Gli stand proporranno un’esposizione ampia e variegata, comprendente le seguenti categorie merceologiche: presepi e articoli natalizi, oggetti della tradizione napoletana, artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio), prodotti dell’artigianato in genere, antiquariato, oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana.

Vietata, invece, la vendita di: merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua; biglietti della lotteria, oroscopi; merci offensive per il pubblico decoro; palloncini; merci tipiche dei mercati settimanali; apparecchi elettrici ed elettronici; articoli casalinghi e utensili; oggetti preziosi.

Intanto, dal 26 ottobre al 4 novembre 2024, prenderanno il via a Napoli anche i Mercatini di Halloween. Sarà possibile perdersi tra prodotti tipici a tema in via Cesario Console (in zona lungomare) e in Piazza San Pasquale dalle 8 alle 22.

Nello specifico 10 stalli saranno collocati in via Cesario Console e altri 8 in piazza San Pasquale. Ai mercatini di Halloween sarà possibile ammirare e acquistare prodotti artistici ed artigianali legati alla festa e prodotti della tradizione locale alimentari, compresi quelli della filiera corta.