Torna il Sorrento Street Food Village: tre giorni all’insegna buon cibo. Date e programma

Torna il Sorrento Street Food Village! Dal 6 all’8 dicembre, Piazza A. Lauro si trasformerà nel cuore pulsante della gastronomia su ruote, con un evento che promette di conquistare tutti i palati!

Sorrento (Napoli) – L’atteso appuntamento con il Sorrento Street Food Village 2024 è finalmente arrivato! Dal 6 all’8 dicembre, la splendida Piazza A. Lauro di Sorrento ospiterà una nuova edizione del festival che celebra l’incontro tra tradizione e innovazione. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo, che potranno scoprire una vasta selezione di prelibatezze preparate al momento, direttamente dalle cucine su ruote.

L’evento è organizzato da BeeStreet Food and Fun ed è promosso dal Comune di Sorrento, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, l’Avv. Massimo Coppola.

Le Apecar, simbolo di un’italianità dal fascino intramontabile, saranno le protagoniste dell’evento, trasformandosi in vere e proprie cucine itineranti. Questi colorati veicoli portano in piazza piatti preparati con ingredienti freschi e di qualità. Le Apecar, arredate con un design unico e creativo, offriranno una cucina di strada che spazia dalle specialità tipiche italiane alle proposte più innovative, in un mix perfetto di tradizione e modernità.

Le delizie gastronomiche

Tra le bontà che potrete gustare ci saranno: panini gourmet, pizze fritte e a portafoglio, fritti d’autore, arrosticini, caciocavallo impiccato, specialità siciliane e molte altre prelibatezze. Il tutto sarà preparato sul momento per regalarvi un’esperienza autentica e indimenticabile.

Non perdere la serata inaugurale con il Maestro Tony Tammaro!

Il Sorrento Street Food Village 2024 si apre con un grande evento: il Maestro Tony Tammaro in concerto, che inaugurerà ufficialmente il festival con il suo inconfondibile stile e la sua carica energetica. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, alle ore 21:00, per una serata all’insegna della musica e del divertimento che solo Tony Tammaro sa trasmettere!

Orari di apertura:

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre: dalle 17:30 alle 23:30

Domenica 8 dicembre: dalle 12:00 alle 23:30 (con apertura anche a pranzo)

Programmazione artistica:

Venerdì 6 dicembre – Tony Tammaro, in concerto alle ore 21:00

Sabato 7 dicembre – Nicola Caso & The Soulplayers, in concerto alle ore 21:00

Domenica 8 dicembre – Marco Palmieri presenterà la Tipica Tombola Napoletana, spettacolo offerto dalla Confcommercio Sorrento, a partire dalle ore 18:00

Il Sorrento Street Food Village 2024 è un’opportunità per vivere un’esperienza culinaria e culturale unica, in un’atmosfera vivace e conviviale, adatta a tutta la famiglia.

Invito al pubblico:

Vi aspettiamo numerosi per tre giorni di gusto, divertimento e musica dal vivo! Non mancate all’appuntamento con il meglio dello street food in una delle location più suggestive della Costiera Sorrentina.

Per ulteriori informazioni:

Antonello Verdoliva: +39 3428018886 – +39 3394057827

antoverdoliva@hotmail.it