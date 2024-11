A Napoli la grande Fiera del Baratto e dell’Usato: oltre 650 stand tra vintage e pezzi unici

Il 30 novembre e 1 dicembre 2024 torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli la grande Fiera del Baratto e dell’Usato, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che torna ad accogliere appassionati, collezionisti e curiosi per trascorrere un fine settimana all’insegna del fascino dell’antico.

Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e del retrò che, perdendosi tra i vari padiglioni, troveranno in mostra pezzi unici e senza tempo, spaziando dall’antiquariato all’eccentricità del modernariato, dall’artigianato tradizionale all’abbigliamento vintage, dall’oggettistica curiosa al collezionismo specializzato.

Tra i padiglioni della Fiera saranno presenti professionisti e hobbisti con oltre 650 spazi espositivi di varie grandezze, ognuno con un vero e proprio universo da esplorare e da scoprire. L’evento, giunto alla sua 54esima edizione, ogni anno attira migliaia di visitatori alla ricerca di tesori, oggetti vintage, curiosità e molto altro.

L’appuntamento è da sabato 30 novembre a domenica 1 dicembre dalle ore 10:00 alle 20:00. Il costo di ingresso è di cinque euro presso le biglietterie della Mostra d’Oltremare. I ragazzi sotto i 12 anni e gli anziani sopra i 70 anni entrano gratuitamente. La Fiera promuove ancora una volta la filosofia del riuso, del riciclo e del baratto in un fine settimana da passare in famiglia, per tutti i gusti e tutte le tasche. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web ufficiale o contattare l’ufficio al numero 081.18206507.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Fiera del Baratto e dell’Usato;

Quando: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 10:00 alle 20:00;

Dove: Mostra d’Oltremare di Napoli, Viale John Fitzgerald Kennedy.