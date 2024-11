Spettacolo nel Napoletano, si illumina il Parco Marino del Natale: l’ingresso è gratis per tutti

In occasione del Natale, sono state inaugurate lo scorso venerdì le Luci d’Artista al Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, tra il lago e la maestosa Casina Vanvitelliana. Un evento che ha riscosso grande successo, attirando la presenza di cittadini e visitatori che hanno potuto ammirare l’incanto del giardino illuminato.

Natale, Luci d’Artista a Bacoli: il parco incantato a ingresso gratis

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è quello marino: nel parco vanvitelliano sono state installate luminarie che richiamano le creature del mare, dando l’impressione ai visitatori di trovarsi in un grande acquario fatto di luci e colori, ammirando il suggestivo panorama della Casina.

“Magnifiche! Abbiamo acceso le Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano ed è uno spettacolo incredibile. Bacoli inaugura così la magia del Natale in città. Delfini, tritoni, pesci, stelle marine, alghe, onde, balene. Tantissimi bambini hanno illuminato l’acquario incantato, tra i vialetti che conducono al Real Casino Borbonico. Un percorso di luce raffinato, pieno di colori, un mare di luci” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Bacoli offre a tutti luminarie natalizie assolutamente speciali, a due passi dalla stazione Cumana. Un parco del 1700 accessibile gratuitamente e che è diventato uno dei punti di riferimento per decine di migliaia di persone in tutta la Campania e non solo. Voglio ringraziare l’assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, che è sempre presente in questi giorni così importanti. Ringrazio padre Giorgio, il presidente del Centro Ittico Campano Sergio Cosentini e tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo”.

Tra tunnel illuminati, enormi delfini e spettacolari scenografie marine, il Parco sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratis, dalle 16:30 alle 23:00. Stando a quanto anticipato dal primo cittadino, per celebrare le festività natalizie non mancheranno altri importanti eventi per la città di Bacoli né l’allestimento dei tipici mercatini.