Nel Napoletano aprono 2 grandi Villaggi di Natale a ingresso gratis: tra luci, elfi e attrazioni

Da domenica 1 dicembre 2024 apre Christmas Land, il grande villaggio di Natale ad ingresso gratis che sarà allestito in ben due celebri parchi partenopei: all’Edenlandia di Napoli e all’AcquaFlash di Licola. Il magico regno delle feste, in entrambe le location, sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Christmas Land, il villaggio di Natale gratis a Napoli e Licola

Ad annunciare la grande novità natalizia è Gianluca Vorzillo, CEO di Tanit, società che gestisce i parchi divertimento di Napoli e Licola. L’ingresso libero e gratuito per entrambi i villaggi è garantito per l’intera giornata, dalle ore 10:30 e fino alle ore 22:30.

Christmas Land prenderà il via con una grande parata natalizia che si terrà il primo dicembre ad Edenlandia ed il 7 dicembre ad AcquaFlash e vedrà la partecipazione di tanti personaggi magici, da Babbo Natale con le sue renne al Grinch passando per gli elfi, i pupazzi di neve, trampolieri, mangiafuoco e schiaccianoci.

Il cuore pulsante di Christmas Land sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, di circa mille metri quadrati, che per un mese prenderà il posto della grande piscina ad onde di AcquaFlash, regalando ai visitatori l’emozione di pattinare sotto le stelle. Un’attrazione principale anche all’Edenlandia che avrà la sua grande pista ghiacciata all’interno del teatro del parco.

Passeggiando per il villaggio sarà possibile ammirare le artistiche luminarie, visitare i tradizionali mercatini e la Fabbrica del Natale, una versione speciale della casa di Babbo Natale dove decine di elfi costruiranno i regali proprio davanti ai bambini. Non mancheranno, inoltre, spettacoli di magia, baby dance, giocoleria e laboratori creativi dove poter spedire la propria letterina e creare decorazioni natalizie. Spazio anche alle leccornie del Natale e dell’Epifania nelle apposite aree food dei parchi.

In programma anche la rassegna Operazione Jingle Bell ovvero la ricca programmazione di spettacoli dal vivo, musicali e comici, sempre gratuiti, che si terranno nell’area centrale di AcquaFlash e sul palco centrale di Edenlandia. Protagonisti saranno i cantanti, i ballerini, i comici e soprattutto i classici musical di Natale con quasi cento gli artisti e figuranti che animeranno tutte le attrazioni di Christmas Land.

A Christmas Land c’è spazio non solo per il divertimento e la fantasia ma anche per la solidarietà. Martedì 10 dicembre ad Edenlandia si terrà il Charity Day per i minori ospiti delle case famiglie napoletane e la raccolta fondi a favore della Fondazione Santobono Pausilipon a cui Edenlandia ed AcquaFalsh doneranno anche un importante macchinario sanitario per il reparto neonatale.

Christmas Land: gli orari di apertura a Napoli e Licola

Edenlandia viale Kennedy – Napoli

Dal 1 dicembre al 22 dicembre: nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 22, nei festivi e nei weekend dalle ore 10 alle ore 24;

lunedì 23 dicembre ore 10.00-22.00;

Martedì 24 dicembre ore 10.00 – 16.30;

Mercoledì 25 dicembre ore 10.00-14.00 e ore 17.30 – 00.00;

Giovedì 26 dicembre ore 10.00-00.00;

Venerdì 27 dicembre ore 10.00-00.00;

Lunedì 30 dicembre ore 10.00-22.00;

Martedì 31 dicembre ore 10.00-16.30;

Da Mercoledì 1 gennaio al 6 gennaio 2025 dalle ore 10.00 alle ore 00.00.

ACQUAFLASH via Masseria vecchia,54 – Giugliano ( Licola )

7-8 -14-15 21-22-23-27-28-29-30 dicembre 10:30-22:30;

20 dicembre 16:30-22:30;

24 dicembre 10:00-14:30;

25 dicembre 18:00-00:00;

26 dicembre 10:30-00:00;

31 dicembre 10:30-14:30;

1 gennaio 18:00-00:00;

2-3-4 gennaio 10:30-22:30;

5 gennaio 10:30-00:00;

6 gennaio 10:30-22:30.