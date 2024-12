Venerdì 13 dicembre a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, si terrà la festa in onore di Santa Lucia Vergine e Martire, la solenne celebrazione che oltre alla tradizionale processione darà spazio a spettacoli e stand gastronomici regalando indimenticabili momenti di fede, tradizione e aggregazione.

Festa di Santa Lucia a Sorbo Serpico

Santa Lucia è stata una martire cristiana morta durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano il 13 dicembre del 304 d.C., giorno in cui viene venerata ancora oggi dalla chiesa cattolica ed ortodossa. Conosciuta anche come la Santa della Luce, è considerata la protettrice della vista e viene spesso invocata per le malattie degli occhi.

Quella del 13 dicembre è una ricorrenza solenne molto sentita dalla popolazione di Sorbo Serpico. Qui i festeggiamenti saranno preceduti da incontri religiosi che partiranno il 10 dicembre, alle ore 18:00, con l’inizio del Triduo e la Santa Messa in onore di Santa Lucia Vergine e Martire. Mercoledì, 11 dicembre, sempre alle ore 18:00, ci sarà il Santo Rosario e la Liturgia dei Vespri mentre giovedì, 12 dicembre, si replicherà la Santa Messa.

Venerdì 13 dicembre le celebrazioni si apriranno con la Santa Messa delle 11:00 seguita, a mezzogiorno, dall’avvio della Solenne Processione per le vie del paese. Anche quest’anno la festa sarà arricchita dal celebre storico Concerto Bandistico “Vieni a Suonare con Noi” direttamente da Bracigliano (Salerno), una banda di tradizione storica che allieterà la giornata con suggestive melodie.

Al termine della processione sarà possibile ammirare il tradizionale spettacolo pirotecnico diurno realizzato dalla prestigiosa azienda super premiata Pirotecnica Carmine Lieto di Visciano (Napoli). Uno show magico pronto a stupire cittadini e fedeli provenienti da paesi vicini e lontani per trascorrere la festività di Santa Lucia. Nel corso della mattinata saranno allestiti anche stand gastronomici dove poter gustare diverse specialità e prelibatezze del posto.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa in onore di Santa Lucia Vergine e Martire;

Quando: Venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 11:00;

Dove: Sorbo Serpico, in provincia di Avellino.