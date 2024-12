Ha aperto il Villaggio di Babbo Natale nel Napoletano: 10.000 mq a ingresso gratis per tutti

E’ stato inaugurato ieri il magico Villaggio di Babbo Natale di Bacoli, in provincia di Napoli, il magico regno delle feste allestito presso la Villa Comunale, tra luci e installazioni scenografiche pronte ad incantare grandi e piccini. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Luci a Bacoli: ha aperto il Villaggio di Babbo Natale

Dopo il successo dello scorso anno, la Villa Comunale di Bacoli, con vista sul lago Miseno, torna ad accogliere cittadini, visitatori e turisti nella magica e suggestiva atmosfera natalizia del Villaggio illuminato. Tutti potranno godere della meraviglia di un percorso incantato dominato da Babbo Natale, soldatini, animali, palle, pacchi regalo, un maestoso albero e tanto altro.

L’inaugurazione ufficiale del villaggio si è tenuta nella serata di ieri in presenza del sindaco Josi Gerardo Della Ragione che, come da tradizione, ha voluto dare il via all’accensione rendendo partecipi i cittadini ma soprattutto i bambini della città. Già la giornata inaugurale si è verificata un successo, contando sulla presenza di centinaia di persone.

“Fantastiche! Abbiamo acceso le Luci di Natale nella Villa Comunale di Bacoli. Ascoltate le grida di gioia di centinaia di bambini. C’erano un mare di persone, ovunque. Luminarie e colori su 10 mila mq di parco pubblico, sul lago Miseno, gratis, libero, aperto a tutti“ – ha dichiarato il primo cittadino.

“Bacoli è la città del Natale, con due ville piene di luci d’artista meravigliose, Parco Vanvitelliano e Villa Comunale. Godetevi questo incanto, vi aspettiamo nella nostra città perché qui si può fare turismo tutto l’anno. Non solo in estate, non solo mare stupendo ma beni culturali, naturalistici ed eventi di piazza. Insieme siamo bellissimi, un passo alla volta”.

Il Villaggio natalizio della Villa Comunale e il regno marino illuminato allestito al Parco Borbonico del Fusaro, tra il giardino e la Casina Vanvitelliana, saranno visitabili per tutto il periodo natalizio ad ingresso libero e gratuito.