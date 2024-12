Natale a Napoli, 4 giorni di spettacoli e concerti gratis: da Mr. Hyde a Gianni Fiorellino

Parte il programma Natale in 4° Municipalità a Napoli che, in vista delle imminenti festività, darà il via ad una serie di concerti e spettacoli che vedranno la partecipazione di diversi cantanti e artisti. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito.

Natale a Napoli con show e concerti gratis: il programma

Si parte il 18 dicembre in via Nazionale dove, dalle ore 18, si susseguiranno spettacoli per bambini, momenti di animazione, incontri con elfi, baby dance, spettacolo delle bolle, micromagia, dj set con musica natalizia. Alle ore 20:30 si esibiranno I Ditelo Voi, celebre trio comico di Made in Sud, ed il cantautore Erminio Sinni.

Il 19 dicembre in Piazza Coppola, dalle 19, si terranno ancora una volta spettacoli per bambini tra animazione, elfi, baby dance, spettacolo delle bolle e micromagia. Dalle 20:30 allo show comico di Ciro Giustiniani seguirà il concerto di Mr. Hyde.

Il 20 dicembre l’appuntamento è alle 21 a Porta Capuana per assistere allo spettacolo di Mariano Grillo, Gianni Fiorellino e Francesco Procopio. Il 21 dicembre, dalle ore 11, al Rione Sant’Alfonso ci sarà La Famiglia Madrigal, un divertente musical dedicato ai bambini. Nel frattempo, in Largo Sant’Erasmo sarà possibile partecipare a diversi momenti di intrattenimento, tra animazione e balli, e soprattutto incontrare Babbo Natale.

Intanto al Centro Direzionale ha aperto l‘Igloo Village, il villaggio di Natale caratterizzato dalla presenza di tante suggestive casette di ghiaccio pronte ad ospitare Babbo Natale e i suoi elfi ma anche i personaggi delle favole e la Natività. Il tutto in un’atmosfera divertente e suggestiva tra spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.