Da Napoli il grande Concerto dell’Epifania, da Sal Da Vinci a Lina Sastri: tutti i cantanti

Concerto Epifania 2025 su Rai 1 con Sal Da Vinci

Torna lunedì 6 gennaio 2025 su Rai 1 il grande Concerto dell’Epifania, giunto alla sua 30esima edizione, direttamente dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli che vedrà alternarsi sul palco diversi cantanti di successo.

Da Napoli il Concerto dell’Epifania 2025 su Rai 1

Il programma dello show quest’anno è ispirato al tema della musica, spartito per tutte le esperienze della vita, a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura. Anche per la 30esima edizione lo spettacolo musicale e televisivo sarà arricchito da un nutrito cast di artisti, con ospiti italiani e internazionali.

Si partirà da un omaggio a Quincy Jones, da poco scomparso e autore della celebre canzone We are the World, che darà il via al viaggio musicale di questo anniversario, racchiudendo in un girotondo intorno al mondo il senso dello spettacolo.

Tra le presenze confermate sin dall’inizio c’è quella di Sal Da Vinci che eseguirà la canzone più amata del momento, dal titolo Rossetto e Caffè, che dal lancio di giugno 2024 ad oggi ha collezionato tantissimi premi, divenendo uno dei successi virali più acclamati, tra le hit più ascoltate in streaming audio e video.

Tra gli altri artisti ed esperti che si contenderanno il palco napoletano ci saranno: Bianca Atzei, Fabio Concato, Rita Ciccarelli, Flowin’ Gospel, Francesco Da Vinci, Maurizio de Giovanni, Latoniuus, Rosario Miraggio, Moreno, Walter Ricci, Lina Sastri, Pino Strabioli, Shelèa, Ste, Marco Zurzolo.

La direzione artistica dell’evento musicale è di Francesco Sorrentino ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale che ne è stato il promotore sin dalla prima edizione con l’Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli. L’evento è prodotto dalla Melos International di Dante Mariti ed è organizzato dall’Associazione Musica dal Mondo di Napoli. L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno della Regione Campania, del Comune di Napoli e di Scabec SpA.

L’evento musicale è, come sempre, associato alla consegna degli annuali Premi Nativity in the World 2025, assegnati quest’anno: alla famiglia Cupo di Salerno, divenuta famosa su Tik Tok con il nome di Imartuccia09; a NOMEA, fondata da Luciano Ruotolo; alla memoria di Antonio Piccolo, tra i fondatori dell’Associazione Oltre il Chiostro. La scenografia sarà impreziosita dalle installazioni artistiche di Giuseppe Panariello.