Apre il Villaggio dell’Epifania gratis in Campania: 3 giorni tra Casa della Befana e mercatini

Villaggio della Befana in Campania – Immagine di repertorio

Dal 3 al 5 gennaio 2025 in Campania apre il Villaggio della Befana: prende il via l’evento Colline Salernitane in Festa – L’Epifania che trasformerà la Tenuta dei Normanni di Salerno e il Giovi Village di Giovi Bottiglieri nel regno della simpatica vecchietta delle feste. L’ingresso è gratis così come la visione degli spettacoli in programma.

Apre il Villaggio della Befana in Campania: è gratis

Si susseguiranno tre giornate di festa tra stand artigianali, prelibatezze della tradizione, laboratori per bambini, musica, spettacoli e tante sorprese per tutti. Il tutto tra le suggestive colline salernitane che, per l’occasione, accoglieranno il grande Villaggio della Befana.

Nel corso dei tre appuntamenti sarà possibile assistere ad esibizioni e spettacoli itineranti, visitare la Casa della Befana, passeggiare nel Mercatino dell’Epifania con artigiani, aziende agricole, hobbisti e associazioni. Saranno, inoltre, aperti angoli dedicati ai sapori della tradizione dove poter degustare ed acquistare le prelibatezze del territorio.

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 gennaio la Befana incontrerà i bimbi mentre verso sera è previsto lo spettacolo interattivo, a cura de La Bottega di Will, “Una Befana da favola”. I bambini potranno prendere parte a svariati laboratori come “Modelliamo l’argilla” o “Creiamo la calza della Befana” oltre a laboratori del pane e del riciclo (tutti accessibili solo su prenotazione e previo contributo). I laboratori si svolgono al chiuso, il mercatino e l’area food sono al coperto.

Il villaggio resterà aperto venerdì 3 gennaio dalle 15 alle 21 alla Tenuta dei Normanni, sabato 4 e domenica 5 gennaio dalle 10 alle 13 al Belvedere e al Giovi Village di Giovi Bottiglieri e dalle 15 alle 21 alla Tenuta dei Normanni. I festeggiamenti dureranno 3 giorni anche a Napoli con la Fiera della Calza e del Giocattolo in piazza Mercato che culminerà nell’attesissima Notte Bianca della Befana.