Sagra del Friariello nel Napoletano, 3 giorni di stand e specialità: l’ingresso è gratis

Dopo il successo delle scorse edizioni, a Volla, in provincia di Napoli, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, torna la Sagra del Friariello, giunta ormai alla sua terza edizione. Si tratta di uno degli eventi dedicati al celebre ortaggio partenopeo organizzato dall’associazione Amip e dalla Pasticceria Bella Napoli con il patrocinio del Comune di Volla. L’ingresso è libero e gratuito per tutti. L’appuntamento è in via San Giorgio (piazzale adiacente Campo Sportivo).

Sagra del Friariello a Volla: l’ingresso è gratis

Si susseguiranno tre giorni dedicati alle prelibatezze della cucina napoletana, in un’atmosfera di festa e divertimento. Il gustoso ortaggio protagonista della kermesse sarà accompagnato da altre specialità tra salsicce, panini, pizze, vino e tanto altro. Per concludere in bellezza, non mancherà una selezione di desserts.

“Tre giorni imperdibili dedicati al gusto, alla tradizione e al divertimento. Preparati a vivere un momento unico che celebra il nostro amato friariello tra piatti tipici, musica dal vivo e tanto altro. Cosa ti aspetta? Degustazioni di piatti tradizionali e street food, stand gastronomici con i sapori autentici della nostra terra, musica, spettacoli e attività per tutte le età” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

Tutte le serate saranno allietate da musica e animazione. La Sagra animerà il piazzale di via San Giorgio che, per l’occasione, si riempirà di stand e specialità della tradizione partenopea. L’ingresso è libero e gratuito per tutti i visitatori.

Un altro appuntamento dedicato al celebre accostamento “salsicce e friarielli” si terrà il 25 gennaio 2025 a San Sebastiano al Vesuvio. Come ogni anno, infatti, in occasione della ricorrenza dedicata al Santo Patrono, prenderà il via la tradizionale Sagra del Soffritto, Salsicce e Friarielli, uno degli eventi gastronomici più attesi del periodo che si svolgerà presso le Bottegucce di piazza Belvedere.