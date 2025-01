In Campania uno dei Carnevali più antichi d’Italia, inizia la festa: è Patrimonio d’Europa

Dal 23 febbraio al 9 marzo 2025 si celebra il Carnevale Castelveterese, la grande e colorata festa che animerà le vie dell’antico borgo di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, tra sfilate, carri allegorici e spettacoli. La partecipazione è libera e gratuita per tutti.

Inizia il Carnevale Castelveterese 2025: tra i più antichi d’Italia

Il Carnevale di Castelvetere è una tradizione che risale al 1683 ed ancora oggi rivive attraverso i carri allegorici e i gruppi mascherati. Si tratta di una delle feste di Carnevale più antiche in assoluto, nonché tra le più attese del periodo in Campania e non solo.

“Carnevale Castelveterese: il conto alla rovescia è iniziato. Siamo entusiasti di annunciare che la festa più attesa dell’anno si avvicina sempre di più. Segnatevi le date: dal 23 febbraio al 9 marzo 2025 unitevi a noi e preparate i vostri costumi più originali” – si legge sui canali social ufficiali dell’evento.

Dal 2018 il Carnevale di Castelvetere è diventato Patrimonio Culturale Europeo, ottenendo uno dei riconoscimenti più prestigiosi in assoluto. Una vera e propria terra del Carnevale, situata su una delle più belle terrazze dell’Irpinia, pronta ad accogliere cittadini, turisti e visitatori in una gioiosa atmosfera di festa.

Anche quest’anno Castelvetere si conferma una delle più importanti città del Carnevale in Campania dando il via alle tradizionali sfilate di carri e figuranti che si susseguiranno fino a tarda notte. Non mancheranno spettacoli musicali, intrattenimento e l’immancabile gastronomia irpina con stand e truck food che tratteranno le più svariate prelibatezze locali. Tra le più radicate celebrazioni del periodo in Campania, oltre a quella irpina, si rinnova anche quest’anno la grande festa del Carnevale di Capua.