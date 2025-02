In Campania apre la Città degli Innamorati: c’è il percorso dell’amore tra luminarie e stand

Si terrà dal 12 al 16 febbraio 2025 Saint Valentine in Love, la grande festa che animerà le strade di San Valentino Torio (in provincia di Salerno) in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della Città e della giornata dedicata agli innamorati, tra luci a tema ed eventi pensati per le coppie.

Festa di San Valentino Torio: apre la Città degli Innamorati

La città degli innamorati è pronta ad ospitare anche quest’anno uno degli eventi più attesi dalla popolazione, riempiendosi di luci, colori ed installazioni a tema, proiettando cittadini e visitatori in un vero e proprio percorso magico da condividere con il proprio partner.

Il programma religioso per i solenni festeggiamenti in onore di San Valentino Prete e Martire prevede una serie di celebrazioni per tutto il mese di febbraio. Si parte con la Novena dal 5 al 13 febbraio passando per la peregrinatio del Santo per le strade della parrocchia (8 e 9 febbraio) e la Veglia di preghiera per i fidanzati e gli innamorati.

Il programma della kermesse Saint Valentine in Love prende il via il 12 febbraio con il taglio del nastro e il corteo con il simulacro di San Valentino che partirà da Corso Umberto attraversando piazza Amendola, via degli Innamorati, piazza Santa Croce, via Matteotti, via Pietrangelo Frigenti e rientro in piazza Amendola. Seguirà l’intronizzazione della statua di San Valentino sul cuore gigante predisposto in piazza.

Contemporaneamente la Città degli Innamorati si animerà a festa con l’apertura del percorso gastronomico e degli svariati stand presenti oltre all’esibizione di gruppi musicali folkloristici tra canti e balli popolari.

I festeggiamenti proseguiranno anche nelle giornate successive tra buon cibo, musica e divertimento. Sabato 15 e domenica 16 febbraio sarà possibile prendere parte anche alla tradizionale Sagra della Purpett e’ Pastenaca (polpette di carote) a cura dell’Azione Cattolica Parrocchiale. Saint Valentine in Love è un evento libero ed accessibile gratuitamente a tutti.