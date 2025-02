Il Gran Carnevale in Costiera Amalfitana: carri, spettacoli e fuochi mozzafiato sul mare

Dal 16 febbraio fino al 9 marzo 2025, a Maiori, in Costiera Amalfitana, si terrà la 51esima edizione del Gran Carnevale Maiorese, uno degli eventi più attesi del periodo che darà il via, anche quest’anno, ad un programma ricco di spettacoli, parate e meravigliose sfilate di carri allegorici.

Gran Carnevale Maiorese 2025: il programma della festa a Maiori

La 51esima edizione dell’evento avrà inizio il 16 febbraio con l’inaugurazione della mostra diffusa “Passione senza tempo” attraverso cui si racconta la storia dell’evento maiorese. L’esposizione en plein air sarà fruibile sul lungomare Amendola a partire già dalla mattinata, quando si terrà anche la cerimonia del taglio del nastro.

Quest’anno il Carnevale animerà la cittadina della Costiera Amalfitana in largo anticipo con ben quattro sfilate di carri allegorici e dei rispettivi gruppi di ballo che attraverseranno il lungomare di Maiori, da via Nuova Chiunzi al porto turistico, il 23 febbraio, il 2, 4 e 9 marzo.

Sono in tutto cinque le opere realizzate dai maestri cartapestai di Maiori sul filo conduttore della Meraviglia: si va dal Super Mario Wonder dell’associazione RIO al Le frequenze della vita de I Monelli passando per Sogna Ragazzo Sogna de I Nuovi Pazzi, il Piccolo Principe dell’associazione A.D.S, Abracadabra de Gli Invisibili. A questi si aggiunge il carro realizzato dai ragazzi della vicina Tramonti. Le sfilate saranno accompagnate da incantevoli spettacoli pirotecnici.

Ospite d’eccezione del Gran Carnevale Maiorese, inserito tra i Carnevali Storici d’Italia, sarà Rosalia Porcaro con la sua comicità. Spazio anche alla grande festa di Nostalgia ’90 con i tormentoni che hanno segnato la storia degli anni passati. Per i bambini sarà allestito il Family Village, un parco giochi con strutture gonfiabili uniche in Italia. Non mancheranno tante altre iniziative, tutte completamente gratuite (alcune con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite).

Carnevale Maiori 2025: il programma completo

16 Febbraio

Ore 10:00

Lungomare Amendola

Inaugurazione Mostra Diffusa del Gran Carnevale Maiorese “Passione Senza Tempo”

23 Febbraio

Ore 10:00

Via N. Chiunzi – Evento Gratuito

Family Village – Parco Giochi Gonfiabile

Ore 11:30

Da Via Nuova Chiunzi

Sfilata Carri Allegorici

Ore 15:30

Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00

Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata

27 Febbraio

Spettacoli Ore 18:00 / 19:30 / 21:00

Palazzo Mezzacapo

Il Padiglione Delle Meraviglie – Percorso Teatrale nel magico mondo del circo e della magia a cura di Ass. Atellana

Ingresso Gratuito con prenotazione su Eventbrite.It

1 Marzo

Ore 21:30

Porto Turistico – Evento Gratuito

Nostalgia 90 – Lo Show Anni 90 più forte d’Italia

2 Marzo

Ore 11:30

Da Via Nuova Chiunzi

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 15:30

Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00

Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata

3 Marzo

Ore 15:00

Campo Sportivo San Martino

Maiori Carnival Cup

Torneo Di Calcio – F.C. Costa D’Amalfi

Ore 16:00

Teatro del Carnevale Hotel Pietra Di Luna

Le Mascherine – Ingresso Gratuito – A cura dell’Associazione Dancing In The Moonlight

4 Marzo

Ore 10:00

Campo Sportivo San Martino

Maiori Carnival Cup – Torneo Di Calcio – F.C. Costa D’Amalfi

Ore 15:30

Da Lungomare Capone al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata

8 Marzo

Ore 16:30

Porto Di Maiori

Balli Latino Americani – Havana Dance

Ore 17:30

Palazzo Mezzacapo

Se Lo Sai Rispondi a cura Dell’Associazione Papersera

Ore 21:00

Teatro Del Carnevale – Hotel Pietra Di Luna Rosalia Porcaro In “Semp’Ess” – Ingresso Gratuito con prenotazione su Eventbrite.It

9 Marzo

Ore 11:30

Da Via Nuova Chiunzi

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 15:30

Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico

Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00

Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30

Anfiteatro Porto Turistico

Esibizioni Palco Gruppi di Parata & Premiazioni.