Festa di Carnevale sul lungomare campano: sfilate di carri vista mare, stand e dj-set

Dopo il grande successo dello scorso anno, nei giorni 1 e 4 marzo 2025 torna il Carnevale Montecoricese, tra gli eventi più attesi del periodo, giunto ormai alla sua quarta edizione che si terrà ancora una volta tra Montecorice e Agnone Cilento, in provincia di Salerno.

Carnevale Montecoricese 2025: la grande festa in Campania

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Ortodonico con il patrocinio del Comune di Montecorice e il prezioso contributo di un comitato spontaneo di giovani locali. L’edizione 2025 prevede un ricco programma di appuntamenti, regalando momenti di festa e allegria a cittadini, visitatori e turisti.

Quest’anno saranno quattro i carri allegorici protagonisti della manifestazione, frutto del lavoro e della creatività dei gruppi coinvolti: One Piece, Capodanno Cinese, Il Capitano – GigiDag e Mary Poppins. A questi si aggiugeranno due gruppi di figuranti: Squid Game e Giappone Anime e Manga. Attesa anche la partecipazione straordinaria della scuola di Salerno, Il Contrapasso, con un corteo storico e performance di danza dal titolo Danzando nei secoli.

Si parte sabato 1 marzo, dalle ore 14, con la grande festa d’inizio caratterizzata da una coreografia di apertura in località Assunta. Seguirà la sfilata dei carri, in partenza dalle ore 15:30, lungo il molo di Agnone Cilento, percorrendo il suggestivo lungomare, fino a raggiungere la piazza. In chiusura si alterneranno i dj set di Kiko Loco Navarro e Marco Vitolo trasformando il centro in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

I carri resteranno in esposizione domenica 2 febbraio sul lungomare di Agnone per essere ammirati in tutta la loro bellezza. Nel pomeriggio, alle 15:30, si terrà Bimbi in Maschera, un momento di intrattenimento dedicato ai più piccoli, tra animazione, gonfiabili e tanta musica.

I festeggiamenti proseguiranno nella giornata del Martedì Grasso, 4 marzo, da Agnone Cilento a Montecorice dove, alle 16:30, prenderà il via la grande sfilata che attraverserà la piazza principale del paese. L’evento si concluderà con un nuovo e imperdibile dj set.

Grande novità di quest’anno è l’estrazione della lotteria del Carnevale Montecoricese in programma il 5 marzo alle 18:00 presso l’Aula Consiliare. Per tutta la durata della kermesse saranno presenti stand gastronomici con specialità locali, unendo alla festa il gusto delle tradizioni del territorio.