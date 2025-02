Carnevale tra le meraviglie di Amalfi: 3 giorni di sfilate e show mozzafiato gratis per tutti

Dal 2 al 4 marzo 2025 l’allegria del Carnevale animerà le strade di Amalfi tra balli in maschera, sfilate e spettacoli per grandi e piccini. Una grande festa promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, con iniziative gratis per tutti.

Carnevale 2025: tre giorni di festa e meraviglia ad Amalfi

In occasione del Carnevale Amalfitano, la splendida cittadina della Costiera Amalfitana si colorerà di sogni e fantasia dando vita ad ambientazioni magiche . Gli angoli più belli di Amalfi accoglieranno cittadini, visitatori e turisti tra street parade, storie fantastiche, maschere e trucchi mentre piazza della Bussola, l’Antico Arsenale della Repubblica e la scala monumentale del Duomo daranno vita a show ed esibizioni mozzafiato.

Si parte domenica 2 marzo 2025 alle ore 11:30 in piazza della Bussola con lo spettacolo di Circo Teatro Urbano e Comedy Show con i Nani Rossi e il loro teatro da strada, una delle migliori compagnie di teatro di piazza che regalerà ai presenti uno spettacolo unico, mai visto prima.

Lunedì 3 marzo 2025, come da tradizione, alle ore 16 in piazza Duomo si terrà l’esibizione dei gruppi di ballo del Gran Carnevale Maiorese, la sfilata e la premiazione delle Mascherine Amalfitane, in compagnia delle Mascotte di Inside Out.

Si concluderà in bellezza il 4 marzo 2025, a partire dalle ore 10:30, con la speciale family experience con l’Accademia dei Maghi all’Arsenale della Repubblica. Tutti i bambini saranno catapultati nel magico mondo di Harry Potter tra maghi, incantesimi e pozioni. Potranno vestire i panni dei maghi delle quattro case più famose al mondo, partecipare a una lezione di incantesimi e pozioni, ricevendo una bacchetta magica e l’attestato di Aspirante Mago. Lo show si svilupperà su due turni, uno alle 10:30 e l’altro alle 11:45.

“Spazio alla meraviglia! Sarà un tripudio di colori e allegria il Carnevale di Amalfi. Abbiamo previsto una programmazione trasversale, per tutta la famiglia e le fasce d’età durante il weekend che precede il Martedì Grasso. Partiamo domenica con lo spettacolo Tout Public dai caratteri tipici dell’arte di strada con i Nani Rossi. Il meglio di un repertorio di virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con facilità, leggerezza e con uno spirito comico infallibile ed elegante” – ha dichiarato la consigliera con delega agli Eventi e alla Cultura, Enza Cobalto.

“Immancabile lunedì la sfilata dei gruppi di ballo del Carnevale di Maiori, verso cui nutriamo profondo rispetto: infatti tutti gli eventi sono pensati in maniera complementare, senza sovrapposizioni. Ad accompagnarci in questa avventura anche le magnifiche mascotte di Inside Out: la favolosa Gioia porterà con sé i suoi amici Imbarazzo, Rabbia, Tristezza, Ansia per divertirci tutti insieme e scattare foto stupende. Gran finale martedì in Arsenale con uno spettacolo straordinario, per vivere tutta la magia della fantasia“.

“La gioia appartiene a tutti: regalare sorrisi e felicità ai nostri bimbi è una missione per la nostra Amministrazione, abbattendo qualsiasi barriera. Le strade e le piazze di Amalfi si riempiranno di divertimento e colori, per emozionarsi e per imparare a guardare al mondo con gli occhi sognanti della fantasia dei bambini. Re Carnevale ci accompagnerà nella dimensione collettiva del fare festa insieme. Desideriamo travalicare il confine generazionale e far comunicare le persone. Pronti a salire a bordo di questa folle carovana della felicità? Vogliamo tornare a stupirci, a godere della meraviglia e della bellezza della vita, tutti protagonisti” – ha concluso l’assessore all’Infanzia Francesca Gargano.