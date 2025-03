L’8 marzo le donne entrano gratis in parchi e musei statali: le meraviglie da visitare

Sabato 8 marzo 2025 l’ingresso ai musei e ai parchi archeologici statali sarà gratis per le donne: da Napoli a Caserta, diverse saranno le meraviglie da poter visitare liberamente in Campania. Per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della giornata, sono state organizzate numerose iniziative. Si tratta di uno degli eventi lanciati dal Ministero della Cultura, sulla scia del successo raggiunto dalla Domenica al Museo.

Sabato 8 marzo musei gratis per tutte le donne

Su proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, torna l’iniziativa che prevede, nella giornata di dell’8 marzo, l’ingresso gratuito per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville, giardini storici e altri luoghi della cultura.

Diversi sono i siti che hanno aderito all’iniziativa in tutta Italia. In Campania, nello specifico, sarà possibile ammirare alcuni dei musei statali più visitati del mondo e prendere parte ad una serie di iniziative dedicate. E’ il caso del Palazzo Reale di Napoli che, oltre a consentire l’accesso libero alle visitatrici, riserva loro la possibilità di partecipare alla visita guidata gratis “Chi dice donna dice dono”.

Ingresso libero anche al Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, al Parco Archeologico delle Terme di Baia, al Parco Archeologico di Cuma, all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, al Museo della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana.

Ad abbracciare l’iniziativa anche il Parco Archeologico di Ercolano, come annunciato dal direttore Francesco Sirano: “La giornata dell’8 marzo è un’occasione unica per sensibilizzare tutti, e in particolare le donne, sull’importanza della cultura come mezzo di consapevolezza dell’importanza della partecipazione di tutti e di ciascuno nelle comunità tanto odierne quanto antiche. Offrire alle donne l’ingresso gratuito ai luoghi della nostra storia e della nostra cultura è un piccolo gesto per invitarle a scoprire il nostro patrimonio”.

Sarà possibile entrare gratis anche al Museo Archeologico e Parco Archeologico di Pontecagnano. L’elenco dei siti visitabili è in costante aggiornamento sul sito ufficiale del Ministero della Cultura.