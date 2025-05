Concerto e laboratori al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano: 2 eventi speciali gratis

Il 28 e il 29 maggio 2025 si susseguiranno due eventi speciali, a ingresso gratis, al MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano: un concerto che sancirà l’apertura ufficiale del nuovo Auditorium e una giornata di laboratori di educazione alimentare dedicati ai piccoli visitatori.

Due eventi speciali al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Si parte mercoledì 28 maggio, dalle ore 20:00, con il concerto dell’Orchestra Cinestrings Ensemble dal titolo “La Grande Musica del Cinema” per l’inaugurazione del nuovo Auditorium del Museo MAV. All’evento prenderanno parte, per un saluto istituzionale, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e il presidente della Fondazione Cives Alessandro Remondelli.

Nella mattinata del 29 maggio, nell’ambito della rassegna Mediterranea, si terrà l’appuntamento con “Facciamo merenda al MAV” con laboratori di educazione alimentare in cui i bambini potranno assistere alla trasformazione del latte e alle fasi della lavorazione, assaggiando i prodotti creati con gli operatori, tra yogurt, ricotta e formaggi.

Lo stesso giorno, dalle ore 18:30, prenderà il via “Incontri e degustazioni – Il mondo dei formaggi”, in cui sarà possibile incontrare produttori, casari, chef e giornalisti per conoscere uno dei prodotti più rappresentativi dell’alimentazione mediterranea attraverso la degustazione di quattro tipi di formaggio. All’evento parteciperanno lo chef Domenico Candela, i gastronomi Liberato Cuomo e Salvatore De Gennaro, i maestri casari Giuseppe Iaconelli e Giuliano Maturo e il coltivatore Claudio Papa.

“Con la riapertura del Teatro del MAV, grazie al sostegno decisivo della Città Metropolitana e del Comune di Ercolano si restituisce alla città e al territorio una struttura che ospiterà centinaia di eventi, spettacoli, concerti nei prossimi anni. Il concerto del 28 maggio sarà un omaggio alla grande musica del cinema che ha emozionato milioni di spettatori, rendendo indimenticabili alcune opere cinematografiche scolpite nella memoria di ognuno di noi” – ha commentato Alessandro Ramondelli, Presidente della Fondazione Cives.

“Il giorno seguente, celebreremo le eccellenze del nostro territorio coinvolgendo i bambini e le famiglie con laboratori sulla trasformazione del latte. Come sempre la Fondazione riserva una speciale attenzione alle giovani generazioni” – ha concluso.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare scrivendo all’indirizzo eventi@museomav.it.