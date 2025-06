Dopo il successo travolgente della prima edizione, il Napl Motor Fest è pronto a tornare con una nuova ed entusiasmante edizione. L’appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote è fissato per venerdì 28 e sabato 29 giugno 2025 nella suggestiva cornice dell’Ippodromo di Agnano, a Napoli.

Patrocinato dal Comune di Napoli, l’evento si conferma come il più atteso della Campania per tutti gli amanti del mondo motociclistico. Due giornate all’insegna di motori, spettacolo e intrattenimento, con un programma ricco di attività, novità e momenti di pura adrenalina.

Programma

Venerdì 28 giugno

Dalle 12:00 alle 24:00

– Dalle 12:00 alle 20:00: Sessione interamente dedicata al mondo delle moto

– Dalle 20:00 alle 24:00: Apertura dell’area discoteca con una serata speciale in collaborazione con partner esclusivi

Sabato 29 giugno

– Dalle 12:00 alle 20:00

Cosa troverai al Napl Motor Fest 2025

– Demo Ride con circa 50 moto disponibili per test ride, grazie alla collaborazione con i migliori concessionari del territorio

– Esposizione moto e stand di accessoristica per scoprire le ultime novità del settore

– Presenza di partner e media di rilievo nazionale come MotoDays, Insta360 e moto.it

– Ampia area gaming con simulatori di guida (moto e auto) e console per tutti i gusti

– Mini giochi a premi: chi completerà tutti i giochi nel minor tempo vincerà una moto nuova!

– Trasmissione in diretta su maxi schermo delle gare di MotoGP del sabato e della domenica

Biglietti

I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma Eventbrite.

L’ingresso garantisce l’accesso a tutte le aree dell’evento, comprese le demo ride, le esposizioni e tutte le attività interattive.

Un weekend a tutto gas

Il Napl Motor Fest 2025 si presenta come un evento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie, grazie a un format coinvolgente pensato per tutte le età. Un’esperienza completa tra motori, spettacolo e intrattenimento, dove la passione corre su due ruote.

RIEPILOGO INFO

Cosa: NAPL MOTOR FEST II EDIZIONE

Dove: Ippodromo di Agnano

Quando: venerdì 28 e sabato 29 giugno

Biglietti: Eventbrite

Info: info@naplmotorfest.com

Social: Facebook e Instagram

Ufficio Stampa: ufficiostampa.naplmotorfest@gmail.com