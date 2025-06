Festa Madonna della Pace nel Napoletano: corteo e fuochi a mare, Fiorellino in concerto

Entrano nel vivo le celebrazioni per la Madonna della Pace, a Giugliano (nel Napoletano), regalando un weekend ricco di iniziative ed eventi d’eccezione, tra fuochi d’artificio, spettacoli comici e musicali che arricchiranno la grande festa religiosa simbolo della città.

Festa Madonna della Pace a Giugliano: fuochi a mare e concerto

Già a partire dagli inizi di giugno i festeggiamenti hanno preso il via tra processioni e tradizionali voli dell’angelo che si caratterizzano per la partecipazione delle bambine del posto, pronte a calarsi dal cielo nell’ammirazione generale.

La città è stata addobbata a festa con scenografiche luminarie allestite nelle vie principali e non solo. Questa sera, giovedì 12 giugno, è in programma la speciale iniziativa Là dove il mare porta la pace, un vero e proprio cammino di fede sotto le stelle con il tradizionale passaggio del simulacro della Madonna in mare. Un percorso emozionante visibile dal litorale di Varcaturo (con arrivo al Lido Sabbia d’Argento alle ore 21:30) che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

Nel corso della serata, presso il Lido Sabbia d’Argento, si esibiranno gli Arteteca, il celebre duo comico composto da Monica ed Enzo, divenuto noto al grande pubblico soprattutto per la partecipazione alla trasmissione Made in Sud. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Venerdì 13 giugno, invece, alle ore 21:30 nell’area mercatale di Giugliano, si terrà il concerto live di Gianni Fiorellino (sempre ad accesso libero e gratuito). Sabato 14 giugno, alle ore 11:00, in piazza Annunziata si assisterà all’uscita del carro, al volo dell’angelo e all’avvio della processione liturgica per le vie della città.