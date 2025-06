Feste Patronali a Napoli, 4 mesi di spettacoli e concerti gratis per tutti: cantanti e programma

A Napoli parte ufficialmente il calendario delle Feste Patronali che dal 14 giugno al 19 ottobre 2025 animeranno tutte le Municipalità tra concerti, spettacoli e cabaret a ingresso gratis per tutti.

Feste Patronali 2025 a Napoli: programma dei concerti gratis

Torna anche quest’anno il progetto, promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, che prevede ben 4 mesi di eventi di intrattenimento per tutta la cittadinanza, con la partecipazione di alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale napoletana e non solo.

“Questa è la terza edizione delle Feste Patronali. Accompagniamo turisti e cittadini alla scoperta delle feste patronali come elemento centrale della cultura e della tradizione del nostro popolo, che, da sempre, le ha vissute come momenti in cui esprime liberamente la propria identità” – ha dichiarato l’assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

“Le feste patronali coinvolgono, nella loro organizzazione, associazioni, comitati, operatori culturali, abitanti dei quartieri e sono diffuse, in un ampio raggio temporale, in tutte le Municipalità e in tanti luoghi: chiese, parrocchie, piazze. Danno l’opportunità di vivere un’esperienza unica immergendosi nell’antica tradizione di celebrare il Santo Patrono del quartiere anche con momenti conviviali e di spettacolo. La promozione delle feste patronali rientra nel progetto di tutela dell’unicità e dell’autenticità di Napoli come attrattore turistico a livello internazionale”.

Feste Patronali a Napoli: il calendario completo

SANT’ANTONIO ABATE

Sabato 14 giugno ore 21:00, Chiostro di San Lorenzo Maggiore

Mariano Bruno in “Lasciatemi sfogare”, Rico Femiano in concerto, PummarolaSound Peppe di Franco presentati da Diego Flora.

SAN GIOVANNI BATTISTA

Sabato 21 giugno ore 21:00, piazza San Giovanni Battista

Mr. Hyde in concerto e Simone Schettino in “Il fondamentalista napoletano”.

FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO

Mercoledì 25 giugno ore 21:00, via Maria Malibran (Ponticelli)

Marco Calone in concerto.

SANTA GRAZIA

Sabato 5 luglio ore 21:00, via Provinciale delle Brecce

Paolo Caiazzo in “Non mi chiamo Tonino”.

SAN VINCENZO FERRERI

Giovedì 10 luglio alle 21:00, Piazza Sanità

Ars Nova in concerto;

Venerdì 11 luglio alle 21:00, Piazza Sanità

Tommaso Primo in concerto.

MADONNA DEL CARMINE

Martedì 15 luglio alle ore 21:00, Piazza del Carmine

Concerto di Raffaello Converso e tradizionale Incendio del Campanile

SAN NICOLA

Sabato 19 luglio alle ore 21:00, Chiaiano

Susy Graziano in concerto e spettacolo di cabaret di Mariano Bruno.

SANTA MARIA DEI MIRACOLI

Domenica 20 luglio alle ore 21:00, Largo Miracoli

Gianni Fiorellino in concerto.

SANT’ANNA

Domenica 27 luglio alle ore 21:00, via Bosco di Capodimonte (fronte Porta Piccola)

Enzo&Sal in Sketch life

Domenica 27 luglio alle ore 21:00, via Strettole Sant’Anna

Natale Galletta in concerto.

SANTA MARIA DELLA NEVE

Venerdì 1 agosto alle ore 21:00 in Corso Ponticelli

Ciro Giustiniani in “Stress”.

SAN SALVATORE

Mercoledì 6 agosto alle ore 19:00, Piscinola

Processione e banda musicale in filodiffusione nel quartiere.

SANTA MARIA DELLA NEVE

Lunedì 11 agosto alle ore 21:00, viale Margherita

Mr. Hyde in concerto.

MADONNA ASSUNTA

Venerdì 15 agosto alle ore 20:00, Basilica di San Giacomo agli Spagnoli

Mario Maglione in concerto.

SANTA MARIA DI PIEDIGROTTA

Dall’1 al 14 settembre (ore 19:00) concerti e spettacoli nelle chiese del quartiere, sfilata dei vestitini di carta pesta e processione della statua della Madonna via mare.

FESTA DI MARIA SS. DESOLATA

Dall’11 al 14 settembre (ore 21:00) in viale Campi Flegrei a Bagnoli è in programma un Festival di musica e cabaret.

SS. COSMA E DAMIANO

Dal 13 al 27 settembre alle ore 18:00 festa nel centro storico di Secondigliano e Giusy Attanasio in concerto in Piazza Zanardelli.

SAN GENNARO

Venerdì 19 settembre, Piazza Duomo

Messa Solenne per San Gennaro.

FESTA DEI GIGLI A BARRA

Mercoledì 24 settembre ore 21, Barra

Emiliana Cantone in concerto.

SANTA MARIA DELLA MERCEDE

Dal 26 al 28 settembre (ore 21:00) nel quartiere Montecalvario si terrà il festival diffuso dei popoli latini e una serata conclusiva al Foqus.

FESTA DI SANT’ALFONSO DE’LIGUORI

Venerdì 3 ottobre alle ore 21:00, piazzale in via Mugnano a Marianella

Fausto Leali in concerto.

SAN GAETANO ERRICO

Sabato 18 ottobre alle ore 21:00, via Dante Alighieri

Antonello Rondi in concerto.