Pilates al Museo di Pietrarsa: lezione vista mare al tramonto e visita tra gli storici padiglioni

Mercoledì 18 giugno, alle ore 19:00, torna l’appuntamento estivo col benessere e il fitness al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con una imperdibile lezione di Pilates al tramonto fronte mare.

Pilates al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

La lezione si terrà al tramonto, all’aria aperta e fronte mare, in una cornice spettacolare e rilassante.

Inoltre, al termine della lezione, i partecipanti potranno completare l’esperienza con una passeggiata tra gli storici padiglioni del sito museale.

Museo di Pietrarsa

Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 10,00 a persona e comprende ingresso al Museo con visita libera e la lezione di Pilates all’aperto. Per la lezione è necessario munirsi di proprio tappetino da pilates e indossare abbigliamento comodo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare al numero WhatsApp 335 6422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Lezione di Pilates al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 19:00;

Info e prenotazioni: WhatsApp 335 6422368.