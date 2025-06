Portici, apre il Villaggio delle specialità di Mare sul lungomare: 10 giorni a ingresso gratis

Dal 20 al 29 giugno 2025 al Parco a Mare di Portici si terrà Mare in Fest, l’evento, a ingresso gratis, che regalerà ben 10 giornate all’insegna del buon cibo e del divertimento, tra stand, spettacoli, cinema e iniziative solidali.

Mare in Fest: 10 giorni di cibo e spettacoli a Portici

Il nuovo lungomare porticese si trasformerà in un vero e proprio villaggio di food, arte, cinema, sport, spettacoli e solidarietà. Ci saranno circa 24 stand gastronomici a disposizione dei visitatori che potranno degustare panini, pizze, antipasti e primi, tutti rigorosamente di mare.

Il parco a mare di Portici, per l’occasione, aprirà alle 18:00 e chiuderà a mezzanotte, ospitando non solo alcune delle realtà culinarie più importanti del territorio ma anche aree attrezzate per giochi e l’arena per assistere, ogni sera, ad un film diverso.

Nel corso della festa prenderà il via anche il progetto solidale “Mani che donano – La Pizza della Gioia” in collaborazione con l’Academy Vincenzo Iannucci, ideato per creare un momento di inclusione e creatività per i bambini autistici e affetti da disabilità. Non mancheranno laboratori con rinomati pizzaioli che metteranno la loro arte a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Inoltre, il 26 e 27 giugno, dalle 18 alle 22, ci sarà un controllo dermatologico gratuito patrocinato dal Gruppo Italiano di Laserterapia Dermatologica in collaborazione con Roydermal.

Tra le aziende di food, beverage e dessert presenti a Mare in Fest: Pescheria di Napoli, I Damiano Pizzeria, Tipico Lab, Meat Vittorio, Namare Ristorante, Poppella, Gelateria Del Gallo, Repazzo, Binario Borbonico. Di seguito, invece, i film in programma per l’iniziativa del cinema all’aperto e gli spettacoli d’eccezione (tutti gratuti):