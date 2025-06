Arriva la Sagra del Casatiello: 3 giorni di stand, cibo e spettacoli a ingresso gratis per tutti

Dal 27 al 29 giugno 2025 torna a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, la Sagra del Casatiello, l’evento, giunto alla sua trentunesima edizione, dedicato alla tipica prelibatezza campana. L’appuntamento è in Piazza Macrì, l’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Sagra del Casatiello 2025 a Sant’Arpino: 3 giorni di festa

Si susseguiranno tre giornate di festa tra gastronomia, artigianato e folklore locale. Cittadini, visitatori e turisti avranno la possibilità di aggirarsi tra i vari stand di prelibatezze e degustare la specialità protagonista dell’evento: il casatiello.

La manifestazione nasce dal desiderio di far rivivere l’antichissima usanza degli Atellani che, per festeggiare l’avvento della primavera e della Pasqua, si riunivano nello spazio antistante il complesso monasteriale di San Francesco di Paola (o nell’area attigua il romitorio di San Canione) per dare il via ad una festosa scampagnata. Qui, tra musiche popolari e balli coinvolgenti, consumavano il casatiello, prelibata pietanza della cucina contadina, oggi sintesi di valori e costumanze.

Quest’anno saranno tre i rinomati panificatori locali che delizieranno i partecipanti con il tradizionale casatiello: Petrone Casatiè, Antica Norcineria Gifuni e Pink House. Ogni serata sarà allietata da spettacoli di musica dal vivo che renderanno ancor più suggestivo il percorso di gusto nel cuore di Sant’Arpino.

Si parte venerdì 27 giugno, alle ore 21:00, con l’esibizione de I Fusciacca mentre sabato, 28 giugno, sarà la volta di Zi Riccardo e le donne della Tammorra. Doppio show domenica, alle 10:30 e alle 21:00 con gli Amici del Sabato Notte San Tammaro e La Barca di Teseo. Per tutte le serate, alle ore 20:00, ci sarà lo spettacolo di rievocazione storica degli Antiqua Tempora.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Casatiello;

Dove: Piazza Macrì, Sant’Arpino, Caserta;

Quando: dal 27 al 29 giugno 2025.