Pilates al Museo di Pietrarsa: benessere e relax al tramonto con vista mare

Mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 19:00, appuntamento imperdibile al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con una nuova lezione di pilates al tramonto con Ischia e Capri di fronte. Un’esperienza che consentirà ai partecipanti di unire il benessere fisico alla bellezza storica e culturale del sito.

Lezione di Pilates al tramonto al Museo di Pietrarsa

La lezione si terrà sulla passeggiata sul mare, in una cornice unica e spettacolare, seguita da un piacevole visita libera al Museo, alla scoperta di un luogo ricco di storia e con un fascino senza tempo. Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 10,00 a persona e comprende ingresso al Museo con visita libera e lezione di Pilates.

Per la lezione è necessario munirsi di proprio tappetino da pilates e indossare abbigliamento comodo. Per prendere parte alla lezione è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 3356422368.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Lezione di Pilates al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 19:00;

Costo: 10,00 euro a persona (ingresso al Museo + lezione di Pilates);

Info e prenotazioni: WhatsApp 3356422368.