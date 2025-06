Salotto a Mare: musica e aperitivo negli splendidi giardini sul mare del Museo di Pietrarsa

Sabato 5 luglio, nuovo appuntamento con la musica al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con Salotto a Mare e le sonorità imperdibili di Sara Montesanto Band.

Salotto a Mare, musica e aperitivo al Museo di Pietrarsa

Una serata da non perdere alle Terrazze Pietrarsa, negli splendidi giardini botanici sul mare del sito museale, che trascorrerà all’insegna della musica tra ottimi cocktail per l’aperitivo e visita al Museo. Sono disponibili due turni di ingresso: dalle 20:00 alle 21:30 e dalle 22:00 alle 23:30. Il costo per prendere parte alla serata è di € 25,00 (incluso ingresso al museo, aperitivo e intrattenimento musicale in terrazza).

Museo di Pietrarsa

Salotto a Mare accompagnerà le serate in terrazza per tutta l’estate, con un viaggio tra note, sapori e magia organizzato in collaborazione con Studio Lab 48, a cura di Rosanna Iannaccone. Per partecipare è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata scrivendo al numero 380 2198004.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti:

• Venerdì 27 Giugno – PATRIZIA SPINOSI

• Sabato 5 Luglio – SARA MONTESANTO BAND

• Venerdì 11 Luglio – QUARTETTO ALBA

• Venerdì 18 Luglio – ROSANNA IANNACONE – The Queen con Stazioni Radio

• Venerdì 25 Luglio – FABIO BRESCIA canta: Napoletana

• Venerdì 1 Agosto – KALÌKA Voice

• Venerdì 5 Settembre – SARA MONTESANTO BAND

• Domenica 14 Settembre – ROSANNA IANNACONE – The Queen con Stazioni Radio

• Domenica 21 Settembre – THAYLA OREFICE in concerto

• Domenica 5 Ottobre – KALÌKA Voice.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Salotto a Mare;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli – Portici;

Quando: sabato 5 luglio 2025, turni dalle 20:00 alle 21:30 e dalle 22:00 alle 23:30;

Info e prenotazioni: Whatsapp 380 2198004.